Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Сельское хозяйство , Происшествия , Общество
С начала года в Казахстане было зарегистрировано 1,7 тыс. случаев кражи скота. Это меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 19,6%, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz. По данным авторов исследования скот крадут даже бизнесмены.
Сообщается, что в региональном разрезе наибольшее количество таких правонарушений было зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
Правонарушения в секторе совершили 737 лиц — на 17% меньше, чем годом ранее. Большую часть попавшихся на скотокрадстве составили безработные: 591 человек.
Также среди правонарушителей — 70 рабочих, 9 частных предпринимателей, 9 учащихся и 1 государственный служащий.