Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане

С начала года в Казахстане было зарегистрировано 1,7 тыс. случаев кражи скота. Это меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 19,6%, передает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz. По данным авторов исследования скот крадут даже бизнесмены.