​Кто еще не болеет за Исландию?

Не все еще, наверное, позабыли последний чемпионат Европы, где просто блестяще выступила сборная Исландии, которая дошла до четвертьфинала, попутно сенсационно обыграв англичан. Это было первое выступление викингов (а они на самом деле самые прямые наследники этих грозных воинов, причем их язык абсолютно идентичен древним покорителям стран и морей) в финальной стадии крупного международного турнира, путевку на которую они, кстати, получили, сыграв 6 сентября 2015 года вничью 0:0 со сборной... Казахстана!

И вот теперь островитяне покорили новый исторический рубеж, напрямую пробившись на первенство планеты в соперничестве в группе с такими именитыми национальными командами, как Хорватия, Украина и Турция. Эта веселая сборная из страны с населением всего в 334 тыс. человек имеет немало поклонников по всему миру, а вы уже в их числе?

Вместе с тем в этот раз можно отметить и еще одну сборную, которая также сенсационно и впервые в своей истории пробилась на мировой мундиаль. Ею стала нацио­нальная команда Панамы. В зоне КОНКАКАФ квалификация закончилась драматично. США не­ожиданно уступили аутсайдеру отбора Тринидаду и Тобаго и, выбыв из борьбы, подарили возможность играть в межконтинентальных стыках Гондурасу. А вот прямую путевку на ЧМ-2018 как раз таки и отхватили панамцы, победившие Коста-Рику, футболисты которой, в свою очередь, самыми первыми пробились в Россию.

Еще одну сенсацию могла преподнести сборная Сирии. Футболисты из страны, в которой сейчас идет война, имели неплохую возможность выйти на стыки против Гондураса, но не повезло. Сирийцы в матче 4-го раунда квалификации ЧМ-2018 дважды сыграли с Австралией. Первая игра, которая состоялась на нейт­ральном поле в Малайзии, завершилась со счетом 1:1, а вот вторая, которая проходила уже на Зеленом континенте, была полна драматизма. Вначале основные 90 минут закончились со счетом 1:1, в итоге судьба матча решилась в дополнительное время. В самом его начале вторую желтую карточку и удаление заработал Махмуд аль-Мавас, и, возможно, это не позволило сирийцам вдесятером дотянуть до серии пенальти. На 109-й минуте легенда австралийского футбола 37-летний Тим Кэхилл забивает очень значимый гол, гости даже в меньшинстве летят к воротам на 121-й минуте, бьют и попадают в... штангу!!! Возможно, теперь австралийцы из этой стойки соорудят специальный памятник.

Ну а теперь, собственно, обо всех командах, которые уже пробились на первенство планеты. Итак, помимо сборной России, напрямую получившей место на ЧМ-2018 как хозяйки мундиаля, из европейских стран уже точно выступят победители девяти групп: Германия (действующий чемпион мира), Франция, Португалия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия и Исландия. Восемь лучших сборных из числа занявших вторые места в своих группах еще продолжат борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах. Это сборные Италии, Дании, Хорватии, Северной Ирландии, Ирландии, Швейцарии, Греции и Швеции. Худшей из ставших вторыми сборных оказалась команда Словакии. Жеребьевка состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут 9–11 ноября, ответные – 12–14 ноября.

Также на чемпионат мира в России пробились: от Азии – Иран, Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия (за 5-ю путевку поборется Австралия); северо-американскую квалификацию удачно завершили Мексика и Коста-Рика; Африку представят Египет, Тунис, Нигерия, Марокко, а еще одну команду мы узнаем лишь 10 ноября, когда будет переигран матч между ЮАР и Сенегалом, которые еще в 2016 году сыграли между собой (южноафриканцы победили со счетом 2:1), но позже из-за странных действий арбитра его результат был аннулирован. Кстати, результат можно теперь уже и оставить – Сенегал по-любому займет первое место, ведь его основной конкурент Буркина-Фасо пару дней назад проиграл именно ЮАР (причем тоже со скандалом, обращением о переигровке, но им не разрешили) и теперь уже никак не сможет потеснить сенегальцев.

Очень интригующия ситуация была в зоне КОНМЕБОЛа. От Южной Америки на чемпионат мира вполне могли не пробиться аргентинцы. «Альбиселесте» в заключительном туре необходимо было победить Эквадор, и они это сделали, причем на волевых. На гол эквадорца Ромарио Ибарры, который забил уже на 1-й минуте, аргентицы ответили хет-триком одного из величайших игроков современности Лионеля Месси (12-я, 20-я и 62-я). Таким образом, аргентинцы набрали 28 очков и заняли третье место в отборочной группе, дающее прямую путевку на мундиаль. Вместе с ними в Россию также отправятся Бразилия (41 очко), Уругвай (31) и Колумбия (27), а сборная Перу, занявшая пятое место, сразится в стыковых матчах с Новой Зеландией, представляющей Конфедерацию футбола Океании.