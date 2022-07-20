Кто хозяин земли?

Львиная доля земельных ресурсов Алматинской области, предназначенных для ведения сельского хозяйства, по-прежнему пустует либо используется под жилищную застройку.

Как собаки на сене

В конце июня на одном из пленарных заседаний Мажилиса Парламента депутат палаты Закиржан Кузиев огласил интересные данные об объеме земельных ресурсов Алматинской области, которым владеет небольшая группа латифундис­тов. По информации народного избранника, только в трех соседних районах – Кегенском, Райымбекском и Уйгурском – 1,5 млн га земли находится в руках всего 30 (!) собственников.

Побывав в рабочих поездках по региону, мажилисмен (к слову, выходец из этих же мест) возмутился тем, что некие состоятельные люди заняли огромные площади сенокосных, лесных и охотничьих угодий, отрезав дос­туп к ним местным жителям.

«Это порождает недовольство народа, для которого дорог каждый клочок земли, – заявил депутат. – Сейчас сельчане вынуждены держать скот в придомовых кошарах, нарушая санитарно-ветеринарные требования. Они не могут заготавливать сено. В то же время хозяева земель огородили всю территорию, а сами там не живут: находятся либо в Нур-Султане, либо в Алматы или в Талдыкоргане. Эта ситуация продолжается последние 15–20 лет».

Озвучив соответствующий запрос на имя министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева, Закиржан Кузиев попросил внести изменения в земельное законодательство и вернуть сельскохозяйственные угодья в собственность государства, чтобы они работали во благо народа.

…Спустя несколько дней после вышеозначенного выступления депутата Парламента вопрос законности предоставления земельных участков был обсужден на специальном совещании в акимате Алматинской области. В частности, сообщалось, что в Илийском районе незаконно изменено целевое назначение трех земельных участков с «ведения крестьянского хозяйства» под «строительство промышленных объектов». Аналогичные нарушения выявлены также в Енбекшиказахском районе и городе Кунае­ве. По данным местных властей, всего за одну рабочую неделю (с 27 июня по 1 июля) на территории области для различных целей было выделено 578 участков общей площадью 7,5 тыс. га.

Дав поручения о недопустимос­ти сегментации сельскохозяйственных угодий и последую­щего изменения их целевого назначения, глава региона Марат Султангазиев подчеркнул, что необходимо упорядочить процесс предоставления земель в строгом соответствии с требованиями законодательства. Участки под индивидуальное жилищное строи­тельство (ИЖС) должны предоставляться на подготовленных площадках, обеспеченных градостроительной документацией.

Завершая встречу, аким облас­ти объявил выговоры заместителям акимов Илийского, Енбекшиказахского районов и города Кунаева, курирующим сферу земельных отношений. К слову, еще в сентябре 2019 года Глава государства поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

«Многие из тех, кто получил бесплатно от государства право аренды на землю, держат землю впрок, не работая на ней, – заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента. – В стране сложился целый слой так называемых латифундис­тов. Они ведут себя как «собака на сене». Земля – наше общее богатство и должна принадлежать тем, кто на ней работает».

Земельные махинации

Как сообщила на днях пресс-служба прокуратуры Алматинской области, по итогам первого полугодия в госбюджет взыскано 896 млн тенге. Согласно актам прокурорского надзора больше всего взыскано средств по правонарушениям, выявленным в сфере земельных отношений. В частности, в Талгарском районе 16 собственников земельных участков выплатили в местный бюджет 323 млн тенге.

Всего по итогам проверок, проводимых с 2019 года, прокуроры выявили свыше 11 тыс. неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения (пастбищных угодий) общей площадью 3,25 млн га (!). Кадастровая стоимость этих наделов составляет без малого 20 млрд тенге. По мерам прокурорского реагирования в собственность государства возвращено более 360 тыс. га пастбищ. Еще около 1,3 млн га угодий введено в сельскохозяйст­венный оборот, то есть хозяева начали использовать землю по назначению.

Наша газета неоднократно писала о серьезных проблемах, которые накопились в Алматинской области в сфере земельных отношений. В их числе – бессис­темная застройка поливных и пахотных сельхозугодий близ Алматы, повсеместное игнорирование правил и норм градостроительства, нехватка инфраструктуры в дачных поселках. Из-за нецелевого использования крупных аграрных массивов под угрозой срыва оказался даже проект создания продовольственного пояса вокруг мегаполиса.

По оценкам экспертов-правоведов, главная причина беспорядка в сфере земельного законодательства – в отсутствии контроля и попустительстве со стороны курирующих госорганов. Еще в начале 2000-х годов недобросовестные чиновники продавали земельные наделы по фиктивным документам, в результате чего в природоохранной зоне и рядом с объектами повышенной опасности (прямо над газопроводом, под линиями электропередачи) выросли целые поселки, в которых отсутствуют блага цивилизации.

В других случаях мошенники не без помощи акимов выкупали крупный земельный участок у государства по кадастровой стои­мости. Затем объект делили на несколько частей, перепродавали их по рыночной цене и получали сверхприбыль. В некоторых районах чиновники распределяли под индивидуальное жилищное строительство даже те участки, где нет ни воды, ни электричества, ни дорог, ни канализационных сетей.

Много раз представители местных властей заявляли о необходимости установить жесткий учет и контроль над целевым использованием каждого гектара земли, прекратить бессистемную раздачу земельных ресурсов. Однако, несмотря на усиление контроля со стороны правоохранительных органов, возбуждение уголовных дел в отношении районных и сельских акимов за коррупцию, махинации с землей продолжаются. Не случайно в рейтинге коррупциогенности земельная сфера занимает одно из первых мест.

Вернуть пастбища сельчанам

О необходимости возврата в государственную собственность неиспользуемых плантаций, в том числе орошаемой и богарной пашни, сенокосов и пастбищ, говорится уже больше 10 лет. Создаются специальные комиссии, в состав которых входят земельные инспекторы, сотрудники прокуратуры и акиматов. В судебном порядке изымаются земли, акимы обещают вести жесткую борьбу с недобросовестными землепользователями.

Между тем земельный вопрос и поныне остается одним из самых острых для жителей Алматинской области. Отсутствие свободных площадей тормозит развитие не только сельского хозяйства, но и жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, газификации населенных пунктов.

В частности, каждый год на сельских сходах люди сетуют на нехватку общественных пастбищ. По их словам, практически все земельные участки вокруг сел, пригодные для выпаса скота, проданы, их территория огорожена, новые хозяева туда никого не пускают. В итоге многим сельчанам приходится держать животных на подворье, в сараях, другие вынуждены продавать скот, поскольку на кормах и сене содержать его накладно.

Особое внимание проблемам эффективности использования пастбищ уделяет Глава государства. «У фермеров нет доступа к местам выпаса скота из-за их принадлежности лицам с известными фамилиями, устроившим из своих владений неприступные крепости, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений. – Акимы не могут решить эту проблему по разным причинам, в том числе из-за личной зависимости. Правительству совместно с уполномоченными органами нужно принять решительные меры для исправления ситуации. Особое внимание следует уделить обеспечению личных подворий сельчан пастбищными угодьями. Их правовой статус и инструменты поддержки необходимо прописать в отдельном Законе «О личных подсобных хозяйствах».

Остается добавить, что в текущем году прокуратурой Алматинской области выявлено 310,5 тыс. га пастбищных угодий, неиспользуе­мых по целевому назначению. Во исполнение поручения Пре­зидента акиматами закреплено 1,18 млн га пастбищ для выпаса скота жителями сел. С учетом имеющегося поголовья в личных подворьях сельчан необходимо еще 1,7 млн га пастбищных угодий. Процедуры изъятия пастбищ для государственных нужд уже начались.