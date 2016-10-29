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Кто испортил воздух?
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В областном центре продолжают искать источник неприятного запаха, который в минувший вторник, ближе к полуночи, накрыл практически весь город.

Специалисты ЮКОФ РГП «Казгидромет» исследовали пробы воздуха, взятые в нескольких точках города. Они показали превышение норм сразу по нескольким вредным веществам, которые, по заключению метеорологов, и вызвали неприятный запах.

По информации начальника лаборатории и мониторинга загрязнения природной среды ЮКОФ РГП «Казгидромет» Гульнары Мауленовой, в первой точке замера – в санитарно-защитной зоне нефтеперерабатывающего завода – по диоксиду азота превышение составило 1,7 ПДК, по сероводороду – 1,25 ПДК, по формальдегиду – 1,26 ПДК. В пробах воздуха в жилом массиве поселка Карабастау, расположенного в непосредственной близости к нефтеперерабатывающему заводу, наблюдались максимально-разовые концентрации. В частности, по диоксиду азота зафиксировано 4,75 ПДК, по формальдегиду – 1,44 ПДК. При этом по диоксиду серы и по оксиду углерода превышений не обнаружено.

Уже одно то, что пробы воздуха были взяты в районе Шымкентского НПЗ и в близлежащих населенных пунктах, породило разговоры о возможных выбросах на заводе. Руководству даже пришлось оправдываться перед горожанами, доказывая, что нефте­перерабатывающее предприятие не имеет к странному запаху никакого отношения.

Старший инженер отдела охраны природы ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Багила Турганбаева пояснила, что с 8 октября завод остановлен на капитальный ремонт. Технологические установки производства не работают. В цехах и подразделениях проводятся ремонтные работы. Выбросов, загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнений нет. Санитарное состояние атмосферного воздуха на территории и в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) соответствует нормативным требованиям.

Результаты экспертизы «Казгидромет» направил в ДЧС ЮКО, департамент экологии, а также в природоохранную прокуратуру. Теперь уже им предстоит выяс­нить, кто является источником загрязнения воздуха, и принять соответствующие меры.

– Пока ситуация складывается достаточно неопределенная, требует более тщательного изучения и анализа, – прокомментировал прокурор специа­лизированной природоохранной прокуратуры Данияр Магауин. – Метеорологи делали свои замеры спустя 12 часов после того, как появился запах, вряд ли результаты эти можно считать объективными... Так что определенные выводы пока делать рано, у нас нет достаточных доказательств, чтобы кого-то обвинять или предъявлять претензии.

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