Кто из алматинских знаменитостей пришел на референдум

Большую активность в день выборов проявили общественники и деятели культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Среди них певец Сакен Майгазиев.
- В течение двух месяцев в стране проходила информационная работа по референдуму. Говорят, Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Я сегодня сделал свой выбор и отдал голос, – сказал он.
Известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на избирательном участке № 254, расположенном в здании Национальной библиотеки.
Солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев также пришел в этот день отдать свой голос.
- Я пришел дать свой голос. Для того, чтобы построить Новый Казахстан, каждый должен сделать свой выбор, – сказал он.
Солист группы «Жігіттер» Баглан Абдраимов опубликовал фото с его участием в Инстаграме.
Актриса, телеведущая Майя Веронская опубликовала пост:
- Пусть наша страна всегда процветает! – сказала она.
В Instagram о своем участии на референдуме написал и опубликовал фото известный казахстанский режиссер Акан Сатаев.
Певец Беркут (Айбек Жансеитов) проголосовал на своем избирательном участке.
- Пусть в нашей стране всегда все будет хорошо! – сказал он.
Известная активистка и блогер Анна Торосян проголосовала на избирательном участке №261 в школе-гимназии №51. В Instagram Анна отметила, что на избирательном участке голосует много молодежи.
- Без сомнения, мы хотим изменений, все хотят жить в новом Казахстане. Поэтому сегодня для меня и для всей молодежи страны это большая возможность проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение, стать активной частью казахстанского общества, – написала Анна Торосян.
Президент академии питания Торегельды Шарманов проголосовал на референдуме.
- Этот референдум очень важен для всех нас. Со всей ответственностью, от своего имени ради будущего наших детей я отдал свой голос, – сказал он.
Артист Роман Ким отдал свой голос.
- Я артист Государственного республиканского академического корейского театра, член Ассамблеи народа Казахстана и артист казахстанской эстрады! Сегодня считаю своим долгом участвовать в судьбе своего государства, верю в лучшее будущее нашей страны! Каждый гражданин Республики Казахстан не должен оставаться в стороне, каждый должен сделать свой выбор! Я проголосовал за Новый Казахстан! – сказал Роман Ким.
Также на референдуме приняли участие:
Актриса Альмира Турсын
Заслуженный деятель Казахстана Сауле Досжан
Заслуженный деятель РК Игорь Благодарный
Заслуженный деятель РК, певец Шахзадаев Мукасан
Певица Луина (Луиза Каринбаева)
Председатель союза писателей Улыкбек Есдаулет
Художник-карикатурист Еркин Нуразхан