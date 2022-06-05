фото: kazpravda.kz
Общество , Референдум
Кто из алматинских знаменитостей пришел на референдум

Большую активность в день выборов проявили общественники и деятели культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Среди них певец Сакен Майгазиев.

- В течение двух месяцев в стране проходила информационная работа по референдуму. Говорят, Новый Казахстан – это справедливый Казахстан. Я сегодня сделал свой выбор и отдал голос, – сказал он.

Известная скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на избирательном участке № 254, расположенном в здании Национальной библиотеки.

Солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев также пришел в этот день отдать свой голос.

- Я пришел дать свой голос. Для того, чтобы построить Новый Казахстан, каждый должен сделать свой выбор, – сказал он.

Солист группы «Жігіттер» Баглан Абдраимов опубликовал фото с его участием в Инстаграме.

Актриса, телеведущая Майя Веронская опубликовала пост:

- Пусть наша страна всегда процветает! – сказала она.

В Instagram о своем участии на референдуме написал и опубликовал фото известный казахстанский режиссер Акан Сатаев.

Певец Беркут (Айбек Жансеитов) проголосовал на своем избирательном участке.

- Пусть в нашей стране всегда все будет хорошо! – сказал он.

Известная активистка и блогер Анна Торосян проголосовала на избирательном участке №261 в школе-гимназии №51. В Instagram Анна отметила, что на избирательном участке голосует много молодежи.

- Без сомнения, мы хотим изменений, все хотят жить в новом Казахстане. Поэтому сегодня для меня и для всей молодежи страны это большая возможность проявить свою гражданскую позицию, высказать свое мнение, стать активной частью казахстанского общества, – написала Анна Торосян.

Президент академии питания Торегельды Шарманов проголосовал на референдуме.

- Этот референдум очень важен для всех нас. Со всей ответственностью, от своего имени ради будущего наших детей я отдал свой голос, – сказал он.

Артист Роман Ким отдал свой голос.

- Я артист Государственного республиканского академического корейского театра, член Ассамблеи народа Казахстана и артист казахстанской эстрады! Сегодня считаю своим долгом участвовать в судьбе своего государства, верю в лучшее будущее нашей страны! Каждый гражданин Республики Казахстан не должен оставаться в стороне, каждый должен сделать свой выбор! Я проголосовал за Новый Казахстан! – сказал Роман Ким.

Также на референдуме приняли участие:

Актриса Альмира Турсын

Заслуженный деятель Казахстана Сауле Досжан

Певец Айдар Турганбек

Композитор Алтынбек Коразбаев

Заслуженный деятель РК Игорь Благодарный

Заслуженный деятель РК, певец Шахзадаев Мукасан

Певица Луина (Луиза Каринбаева)

Председатель союза писателей Улыкбек Есдаулет

Актер Азамат Сатыбалды

Поэт Муртхан Шокан

Художник-карикатурист Еркин Нуразхан

Актер Бакыт Тушаев

Поэт Бауыржан Жакып

Поэт Серик Калиев

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