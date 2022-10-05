Кто из отслуживших в армии сможет бесплатно учиться в вузе

В Министерстве обороны Казахстана состоялось межведомственное совещание, в ходе которого рассмотрен проект регламента по отбору военнослужащих срочной воинской службы для получения бесплатного высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Напомним, в соответствии с инициативами Министерства обороны, ранее было предложено лучшим военнослужащим срочной службы после увольнения в запас предоставлять бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Это было поддержано большинством вузов страны.

Представители министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии обсудили порядок отбора военнослужащих срочной службы для получения льготы на обучение.

«Согласно поддержанному всеми участниками совещания регламенту, при отборе на обучение будет учитываться уровень освоения в ходе службы предметов государственно-правовой, боевой и огневой подготовки. Критериями оценки также послужат личная дисциплинированность, полнота и качество выполнения военнослужащим специальных обязанностей в повседневной деятельности подразделения и его психологический статус.

Предполагается оценивание по всем показателям по пятибалльной шкале с выведением среднего балла. Эти данные, а также результаты промежуточных и итоговой проверок военнослужащих будут размещаться и ежемесячно обновляться на цифровой платформе Министерства обороны. Проводить проверку и подводить итоги будет независимая комиссия из числа представителей оборонного ведомства. Таким образом, у каждого военнослужащего будет свой индивидуальный накопительный рейтинг», – пояснили в Минобороны.

Распределение в вузы будет осуществляться межведомственной комиссией с участием представителей общественности и ветеранских организаций. Результаты отбора будут публиковаться на официальных сайтах государственных органов, добавили в ведомстве.

В настоящее время Министерство обороны проводит работу с организациями высшего послевузовского образования по определению перечня специальностей и количества ежегодно выделяемых мест.

«Свои преференции для отслуживших в армии предоставят высшие специальные и военные учебные заведения министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. К примеру, для этой категории граждан Министерство обороны намерено предоставить не менее 25% мест от количественного состава поступающих, то есть около 200 человек ежегодно.

Инициативу оборонного ведомства единогласно поддержали военные учебные заведения всех силовых структур», – сообщили в министерстве.