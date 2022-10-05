Фото: пресс-служба Минобороны РК
Общество , Образование
Кто из отслуживших в армии сможет бесплатно учиться в вузе

В Министерстве обороны Казахстана состоялось межведомственное совещание, в ходе которого рассмотрен проект регламента по отбору военнослужащих срочной воинской службы для получения бесплатного высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Напомним, в соответствии с инициативами Министерства обороны, ранее было предложено лучшим военнослужащим срочной службы после увольнения в запас предоставлять бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Это было поддержано большинством вузов страны.

Представители министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии обсудили порядок отбора военнослужащих срочной службы для получения льготы на обучение.

«Согласно поддержанному всеми участниками совещания регламенту, при отборе на обучение будет учитываться уровень освоения в ходе службы предметов государственно-правовой, боевой и огневой подготовки. Критериями оценки также послужат личная дисциплинированность, полнота и качество выполнения военнослужащим специальных обязанностей в повседневной деятельности подразделения и его психологический статус.

Предполагается оценивание по всем показателям по пятибалльной шкале с выведением среднего балла. Эти данные, а также результаты промежуточных и итоговой проверок военнослужащих будут размещаться и ежемесячно обновляться на цифровой платформе Министерства обороны. Проводить проверку и подводить итоги будет независимая комиссия из числа представителей оборонного ведомства. Таким образом, у каждого военнослужащего будет свой индивидуальный накопительный рейтинг», – пояснили в Минобороны.

Распределение в вузы будет осуществляться межведомственной комиссией с участием представителей общественности и ветеранских организаций. Результаты отбора будут публиковаться на официальных сайтах государственных органов, добавили в ведомстве.

В настоящее время Министерство обороны проводит работу с организациями высшего послевузовского образования по определению перечня специальностей и количества ежегодно выделяемых мест.

«Свои преференции для отслуживших в армии предоставят высшие специальные и военные учебные заведения министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. К примеру, для этой категории граждан Министерство обороны намерено предоставить не менее 25% мест от количественного состава поступающих, то есть около 200 человек ежегодно.

Инициативу оборонного ведомства единогласно поддержали военные учебные заведения всех силовых структур», – сообщили в министерстве.

 

 

Популярное

Все
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Застали с рачком
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Эвелина заряжает!
Из сельской мастерской – на экспорт
Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
До самого далекого села
Не надо быть равнодушным
Фанаты ждут красивой игры
С чего начинается дружба?
Вкладывать душу в работу
Все звезды в Астане
«Великий разделитель» или путь в лучшее будущее?
Для комфортной и безопасной жизни
Не домами, а микрорайонами
Правила культурного поведения
В новой реальности
Давайте, дети, учиться!
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Смаилов и Бьерде обсудили проекты и планы Всемирного банка в Казахстане
Токаев выступил на форуме Digital Bridge – самое главное
Вывести из "тени" рынок арендного жилья требует депутат
Отмена смертной казни: история вопроса
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Общество
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют н…
Президент , Образование
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Па…
Президент , Политика , Общество
Ряд общественных организаций выдвинул Токаева кандидатом в …
Президент , Общество , Культура
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]