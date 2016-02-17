​Кто кого в начальники вывел

Михаил Никитенко работает на Аксуском заводе ферросплавов практически с самого его основания. За эти 45 лет он стал металлургом высокого класса, а его бывшие ученики сегодня возглавляют цеха, некоторые доросли до руководителей предприятий. Среди них – нынешний директор АксЗФ Сергей Прокопьев и его отец – Леонид Прокопьев – технический директор Актюбинского завода ферросплавов. А весь список воспитанников Михаила Григорьевича куда длинней. Как говорят старожилы завода, тут каждый в той или иной степени «прошел через руки» Никитенко.

Достижениями своих учеников начальник цеха № 6 Аксуского завода ферросплавов (филиал АО «ТНК «Казхром» в составе Евразийской Группы (ERG) Михаил Никитенко хвастаться не привык. Он по натуре человек скромный. Зато воспитанники на слова благодарности не скупятся, потому что обязаны учителю знаниями, трудовым и жизненным опытом, продвижением по карьерной лестнице. Об этом они рассказали на корпоративном празднике компании «Казхром» – Дне наставника. Отрадно, что среди 24 лучших производственных «учителей» – пятеро представляли Аксуский завод ферросплавов. И возглавлял эту делегацию настоящий Человек труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ветеран завода Михаил Никитенко, на которого все и держали равнение.

Свой кадровый резерв металлург готовил, будучи простым плавильщиком, – учил молодежь, как нужно работать с горячим металлом, а позднее – воспитывал подчиненных уже как начальник различных подразделений. За 45 лет труда на АксЗФ ему довелось работать мастером, начальником смены, заместителем начальника плавильного цеха, начальником производственного технического управления. Ему всегда достаточно было только посмотреть на человека, чтобы понять – выйдет толк из начинающего металлурга или нет. Глаз-то наметан.

– Когда в мое подраз­деление попал нынешний директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев, ему было 18 лет, – вспоминает мой собеседник. – В цехе № 1 он собственно и вырос как профессионал. А начинал простым горновым. Когда я на него посмотрел, сразу понял – у этого человека есть стремление учиться, познавать новое. Словом, он никогда не будет топтаться на одном месте. А это и есть главные качества успешного человека, которые выделяют его из общей массы. Честно признаюсь, Сергей Леонидович напомнил мне меня самого в молодые годы, поэтому я заинтересовался им. И ученик меня не подвел, оправдал все надежды. Еще будучи мастером, он уже знал больше, чем того требовала должность. Всегда что-то в блокноте записывал, что-то просчитывал, анализировал. Плюс ко всему – у Прокопьева были и есть основополагающие качества любого профессионала – это трудоспособность, трудолюбие и ответственность. Нужно отдать должное молодым специалистам такой формации – они ставят перед собой цели и добиваются их. Научить этому сложно, это должно быть в человеке. Признаюсь, работая с молодежью, сам многие положительные качества от них перенял. Поэтому здесь еще подумать надо: кто кого в начальники вывел – я их или они меня.

– Когда познаешь новое для себя дело, всегда нужен педагог, который не только подскажет, что делать, но и станет примером для подражания, вызовет интерес. Таким наставником и Человеком труда для меня стал Михаил Григорьевич, – говорит директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев. – Это серьезный, прямой и требовательный человек, специалист с большой буквы и металлург, на которого нужно равняться. Я до сих пор советуюсь с моим первым руководителем, принимая важные решения.

Подход к каждому ученику у наставника всегда индивидуальный. Определенной методики нет, главное – воспитывать специалиста в условиях трудового коллектива, направлять его в нужное русло и поддерживать во всем, оставляя возможность принимать решения самостоятельно. Через «плавильную школу» Михаила Григорьевича прошел и отец Сергея Прокопьева – Леонид Яковлевич. Сейчас он является техническим директором Актюбинского завода ферросплавов, а на Аксуский устроился, будучи уже состоявшимся специалистом. Несмотря на это, он считает Никитенко своим наставником, который научил его работать с хромом.

Сегодня Михаил Никитенко руководит одним из самых мощных ферросплавных цехов в СНГ. На ответственном посту он не только выполняет производственные задачи, но и как настоящий кузнец – кует золотые кадры для всего завода. И кто знает, какая еще звезда зажжется от наставнического таланта Михаила Григорьевича?..