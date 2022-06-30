Кто кому дорогу переехал?

Строительство велодорожек вдоль центральных улиц возмутило шымкентских предпринимателей, утверждающих,

что из-за отсутствия парковок они теряют клиентов и прибыль.

Владельцы магазинов, кафе, салонов красоты и прочих объектов бизнеса, облюбовавших первые этажи многоэтажных домов вдоль центральных улиц, во весь голос высказывают возмущение по поводу того, что при реконструкции проезжей части привычные парковочные места стараниями компании-подрядчика превращаются в велодорожки.

Вместе с тротуарами они, мол, занимают практически всю обочину, не оставляя места для парковки легковых автомобилей как клиентов, так и владельцев бизнеса.

О том, что проект реконструкции, к примеру, улицы Гани Иляева предполагает демонтаж парковок и замену их на велодорожки, бизнесмены узнали, когда приехала тяжелая техника. Они считают такое решение ошибочным и недопустимым, упирая на то, что число автомобилистов в Шымкенте растет. Машина есть почти у каждого второго горожанина, чего не скажешь о велосипедах.

– Мы напрямую спросили заместителя акима города, сколько велосипедистов пользуется велодорожками, а он не может ответить, говорит лишь, что их число выросло в четыре раза, – эмоции у предпринимателя Альмухамеда Баимбетова буквально зашкаливают. – Разве это ответ для чиновника такого ранга? Зачем им велодорожка, людям сейчас не велосипеды нужны, им еда нужна, нужно социальные вопросы решать, деньги зарабатывать.

Предприниматели сначала предъявляли претензии дорожным строителям, потом стали писать жалобы в городской акимат, правоохранительные органы и даже добились рассмотрения вопроса Советом по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции шымкентского филиала НПП «Атамекен».

Выездное заседание, которое организовали на площадке антикоррупционного ведомства, превратилось в жаркий спор бизнеса и власти. Первые рьяно доказывали, что велодорожки становятся удавкой для развития торговли и оказания услуг. И заявляли, что доходы снизились на треть, ибо клиенты из-за невозможности припарковаться, проезжают мимо.

– Ремонт улицы Гани Иляева на отрезке между улицей Бейбитшилик и проспектом Момышулы ведется без учета интересов бизнеса, – эмоционально утверждали предприниматели. – Уничтожены ранее нами оборудованные парковочные места. А теперь и вовсе по краю дороги устанавливают бордюры, которые лишают нас подъездных путей к объектам бизнеса. Ну как товар завозить прикажете? Кроме того, ставят знаки «Парковка запрещена». То есть к нам теперь ни клиенты, ни наши грузовые машины с товаром не подъедут. И все это делается для того, чтобы проложить велосипедную дорожку. А тем временем мы несем убытки, стало меньше посетителей. Если так будет продолжаться, многие из нас просто закроются.

Коллективную жалобу подписали 23 предпринимателя, заявляющие, что проблема касается не только их. В той или иной мере страдает почти сотня объектов бизнеса, расположенных вдоль улицы Гани Иляева.

Есть такие и по улице Турара Рыскулова. Среди тех, кто усмот­рел в велодорожках подножку развитию бизнеса, к примеру, коммерсанты, арендующие бутики в торговом центре «Автомир». Они сетуют, что на протяжении полутора лет ждали окончания строительства транспортной развязки на Кунаева – Рыскулова, а когда проект завершился, выяснилось, что рассчитывать на оживление торговли не придется: оставшись без подъездных путей, они не имеют шансов на бойкую торговлю...

– Во время строительства развязки к нам просто не было доступа, нас практически отгородили глухим забором, – под дружный гул одобрения громко рассказывал один из предпринимателей на заседании совета. – Но и теперь, когда развязка сдана в эксплуатацию, нам не дают нормально работать. Мы готовы за свой счет снова обустроить разрушенную парковку, выложить брусчатку, но акимат запрещает нам это делать. У властей свои виды на эту территорию. Они говорят, что хотят там обустроить зеленую зону. А нам как работать?!

В палате предпринимателей поддержали позицию представителей малого и среднего бизнеса. Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Мелес Сейтжанов считает, что спорный вопрос следует решить в пользу бизнеса. Он произнес речь в защиту предпринимателей, указав на то, что снижение доходов мелких торговцев, владельцев салонов красоты, кафе приведет к сокращению рабочих мест, с которыми в городе и без того напряженная ситуация.

По его мнению, пострадает и бюджет города, в который сократятся налоговые поступления. В качестве аргумента спикер предложил вспомнить аналогичную ситуацию, имевшую место в 2019 году в Алматы. Там бизнесмены добились демонтажа велодорожек. Правда, произошло это после того, как один за другим стали закрываться коммерческие объекты. Предприниматели Шымкента тоже заявляют о намерении свернуть свою деятельность, если им не пойдут на уступки и не вернут парковки.

– Сокращение парковочных мест может повлечь за собой замедление активности бизнеса по городу в целом, – считает Мелес Сейтжанов. – Ведь бизнес создает рабочие места для многих горожан, на каждом объекте действуют как минимум 10 рабочих мест. В случае снижения посещаемости содержать такой штат станет затруднительно. Очевидно, что уменьшение прибыли может создать проблемы по выплате зарплаты сотрудникам.

Предприниматели утверждают, что обустройство велодорожек приведет к четырехкратному сокращению парковочных мест. А это все потенциальные покупатели, которые не доедут до магазинов, кафе и салонов красоты. По логике бизнесменов, велодорожки в Шымкенте вообще не нужны, якобы ими никто не пользуется.

В качестве «тяжелой артиллерии» на заседании выступили и непосредственно жильцы многоэтажных домов, в которых расположены объекты бизнеса. Они пожаловались на то, что во дворах начали парковаться посетители коммерческих структур. Ну а чтобы изгнать их из дворов, надо что? Правильно. Вернуть парковки.

Впрочем, ни один из аргументов, прозвучавших в ходе выездного заседания Совета, не убедил заместителя акима Шымкента Махсута Исахова. Он предложил посмотреть на ситуацию шире, не ограничиваясь примером Алматы. И заявил, что во всем мире замена парковок на велодорожки пошла только на пользу бизнесу.

А снижение доходов предпринимателей чиновник объяснил мировой тенденцией, разразившимся кризисом, в основе которого лежит повсеместное снижение уровня потребления.

– Парковки будут, они останутся, только машины не «елочкой» будут стоять, а вытянувшись вдоль обочины, – заверил Махсут Исахов участников выездного заседания.

Такой ответ бизнес-сообществу явно не понравился. Тут же прозвучало предложение не спешить с выводами, а выехать непосредственно на место, чтобы убедится в необходимости демонтировать велодорожки и вернуть парковки.

На следующий день совет продолжил заседание, изучив ситуа­цию с выездом на место. Аргументы и доводы сторон звучали те же. Достичь консенсуса не удалось. Махсут Исахов настаивал на том, что велодорожкам быть, а члены совета заявили о намерении направить обращение в прокуратуру Шымкента для правовой оценки действий акимата. На том и разошлись.

То, что ситуация с парковками в городе сложилась критическая, очевидно для всех. Как ясно и то, что за счет велодорожек ее не решить.

Вице-президент Союза строи­телей Казахстана Рахманали Оразбаев, которого я попросила прокомментировать конфликт между бизнесом и исполнительной властью, считает, что предприниматели во многом сами его спровоцировали, открыв коммерческие объекты там, где они изначально не предполагались.

– Изменение целевого назначения недвижимости всегда создает давление на инфраструктуру, – считает Рахманали Оразбаев. – Начать с того, что все эти коммерческие объекты обустроены в жилых домах, к ним сделаны пристройки зачастую там, где раньше была зеленая зона. Обочины в Шымкенте давно уже остались без деревьев, без которых у нас летом невозможно без ущерба для здоровья передвигаться пешком. Их вырубили предприниматели... Теперь бизнес двигается дальше, требуя территорию под парковки. Не только пристройки, но и точечная застройка, создающие хаос на улицах и дисбаланс в инфраструктуре, недопустимы. Из бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков, потом потребуется перестройка коммунальных сетей, чтобы удовлетворить спрос не жильцов, а предпринимателей. И если парковочные места изначально не предусмотрены в плане детальной планировки (ПДП) улиц, то их организация также создает дополнительное давление на улицы.

Выход из создавшейся ситуации Рахманали Оразбаев видит в возведении отдельно стоящих многоярусных автопарковок. Это тоже одно из направлений бизнеса, которое в Шымкенте еще не получило достаточного развития.

В условиях южного климата можно также строить открытые гаражи, что существенно снизит затраты. Решаема проблема и в центре города, где нет свободной земли. По мнению Рахманали Оразбаева, там паркинги точно так же возможны, но уже подземные.