Кто лучше?

Эту неделю мы со старшим сыном ходим на занятия ЛФК. Вернее, лечебной физкультурой занимается он, а я – лицо сопровождающее, потому что ездить надо за несколько километров от дома. Дабы не мотаться туда-обратно, остаюсь ждать сына там же, в медцентре. Занимаю место в уголке и трачу время с пользой – читаю или работаю. Но обстановку все равно блюду: сын перемещается из кабинета в кабинет, провожаю его взглядом. Ну и, хочешь не хочешь, краем уха цепляешь разговоры вокруг.– Не ложись на пол, я очень сомневаюсь, что они его хорошо моют, – импозантная дама обратилась к мальчику лет 12 и брезгливо покосилась на напольное покрытие в зале ЛФК. Внук молча поднялся на ноги, недоумевая, как же ему тогда делать упражнение.– Подстели нашу простыню! Ну куда ты головой ложишься прямо на коврик?! – бабушка продолжала контролировать каждый шаг и внука, и инструктора. – Представь, сколько там перележало чужих голов. Натяни хотя бы капюшон! Мальчишка смиренно выполнял бабушкины указания, видимо, зная, что спорить нет смысла.И мне тут же вспомнилась семья, где отношение к детям совсем иное. Не хуже и не лучше, просто другое. У родителей – трое детей. Двое школьников, младший еще ходит в сад. Так вот я ни разу не видела, чтобы мама или папа на чем-то настаивали, обращаясь к детям. Холодно, а дочка надевает легкую куртку? Ну и что, замерзнет – больше так не поступит. Сын не делает уроки? Значит, ему неинтересно, зато он по полдня сидит с красками – у него отлично получается рисовать акрилом, к телефону даже не прикасается. А еще он любит подбирать мелодии на гитаре. С младшим уже тоже все понятно: он человек крайне самостоятельный, в сад собирается сам, сам с утра наливает себе чаю с печеньем, запросто справляется с мытьем хомячьей клетки. Так же ненапряжно в семье относятся и к бытовым вещам: готовить, стирать, убирать никто никого не заставляет, захотел поесть – ешь что дали; нужны чистые носки – бери и стирай.На этих детей не махнули рукой, они просто знают, что у них есть свобода выбора и они сами в ответе за свои поступки и проступки. Родители же уверены: указывать, принуждать, читать мораль – бесполезно, затюкаешь детей, вот и весь эффект. Мол, нынешние дети – создания нового поколения, сами все знают и понимают.И вот тут не поймешь: вот такой, бабушкин, подход – это про заботу или все же больше про диктатуру? Ну ведь практически все бабушки одинаковые, ставящие перед собой основные цели: накормить, на­поить, обласкать, дать отпор «злым» родителям, не щадящим дитятку и заставляющим то в комнате убираться, то уроки делать. Или, может, вот такие ненапрягающие родители лучше для ребенка? Не хочешь – не слушайся, но и будь готов, что шерс­тяные носки тебе никто не свяжет.Помню, привела детей в поликлинику. Завожу их в кабинет, давайте, говорю им, кепки подержу. За что и попала в опалу.– Вы что же это, за детей все делать собираетесь? – внезапно возмутилась терапевт. – Вы мальчиков воспитываете или принцев? На­деюсь, вы хотя бы рюкзаки за них не носите?И мне стало так неловко, я зачем-то стала оправдываться: «нет-нет, они все сами». А когда вышли, младший сын спросил: «Мам, так ты ж мне иногда носишь портфель, зачем же ты обманула?» И правда, ну кого я обманываю? И рюкзаки я помогала нести, когда дети были первоклассниками, и носки я им на батарее грею, когда носы сопливят, и в чистоте полов я тоже иногда сомневаюсь. И кто я после этого?