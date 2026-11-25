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Вакцина содержит компоненты против трех вариантов вируса гриппа с учетом рекомендаций ВОЗ: A(H1N1), A(H3N2) и B. На сегодняшний день вакцину получили 2 млн 65 тыс. человек. Это 93,9% от запланированного объема. Вакцинация продлится до 1 декабря.

По словам председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Сархат Бейсеновой, за счет госбюджета прививки делают детям, находящимся на динамическом наблюдении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, людям, проживающим в медико-социальных учреждениях для пожилых, людям с инвалидностью и медицинским работникам.

Кроме того, по эпидемиологическим показаниям на добровольной основе предусмотрена вакцинация других лиц из группы риска, в том числе беременных женщин, военнослужащих, людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также граждан старше 65 лет.