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​Кто на новенького?

Александра Власова

С 17 октября по 1 нояб­ря текущего года МВД РК провело внеочередную аттестацию руководящего состава органов внутренних дел, которой подлежат сотрудники, занимающие должности руководителей комитетов административной и миграционной полиции, департаментов центрального аппарата и регионов, а также высших учебных заведений, и их заместители. К слову, в этот раз сроки внеочередной аттестации были перенесены с апреля.

Как подчеркнул министр внут­ренних дел Ерлан Тургумбаев, целями аттестации были определение уровня профессио­нальной подготовки, правовой культуры и способности работы с населением, обновление руководящего соста­ва и формирование кадрового резерва.

– В рамках проводимой кад­ровой антикоррупционной политики за этот период мы сущест­венно обновили руководящий состав. Эту работу проводили проз­рачно, с информированием общественности. Всего было обновлено 60% первых руководителей, в том числе 12 руководителей из 17 цент­рального аппарата МВД, или 70%, а также 9 из 18 начальников территориальных департаментов полиции, то есть 50%, – сообщил глава ведомства.

Поменялись в том числе руководители департаментов полиции Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и депар­тамента полиции на транспорте. Обновлены долж­ности 15 заместителей руководителей в центральном аппарате и 35 – в территориальных подразделениях полиции. В ведомственных вузах сменилось 40% руководящего состава – 4 руководителя и 6 заместителей.

Кроме того, 19 руководителей были рекомендованы на вышестоящие должности и включены в Президентский кадровый резерв.

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