​Кто на новенького?

С 17 октября по 1 ноября текущего года МВД РК провело внеочередную аттестацию руководящего состава органов внутренних дел, которой подлежат сотрудники, занимающие должности руководителей комитетов административной и миграционной полиции, департаментов центрального аппарата и регионов, а также высших учебных заведений, и их заместители. К слову, в этот раз сроки внеочередной аттестации были перенесены с апреля.
Как подчеркнул министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, целями аттестации были определение уровня профессиональной подготовки, правовой культуры и способности работы с населением, обновление руководящего состава и формирование кадрового резерва.
– В рамках проводимой кадровой антикоррупционной политики за этот период мы существенно обновили руководящий состав. Эту работу проводили прозрачно, с информированием общественности. Всего было обновлено 60% первых руководителей, в том числе 12 руководителей из 17 центрального аппарата МВД, или 70%, а также 9 из 18 начальников территориальных департаментов полиции, то есть 50%, – сообщил глава ведомства.
Поменялись в том числе руководители департаментов полиции Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и департамента полиции на транспорте. Обновлены должности 15 заместителей руководителей в центральном аппарате и 35 – в территориальных подразделениях полиции. В ведомственных вузах сменилось 40% руководящего состава – 4 руководителя и 6 заместителей.
Кроме того, 19 руководителей были рекомендованы на вышестоящие должности и включены в Президентский кадровый резерв.