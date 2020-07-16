Общество
Кто не сможет претендовать на 42 500 тенге за июль
Айдана Демесинова
На пресс-конференции в СЦК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о том, кто из казахстанцев не сможет рассчитывать на единовременную выплату 42 500 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

По словам министра на выплату 42 500 тенге не смогут претендовать пенсионеры, получатели адресной социальной помощи, женщины-декретницы, студенты, не попадающие в категорию лиц, которые имеют право на получение выплаты, а также граждане, охваченные мерами занятости.  

Таким образом, единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;

3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;

6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

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