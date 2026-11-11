Кто останется?

– К моменту выпуска мы будем не нужны, проектировать и руководить стройками будет ИИ. Дома печатать на принтерах будет ИИ. В кино, СМИ, шоу, Интернете будет рулить ИИ. Никто никому не будет нужен. До полной деградации у нас лет тридцать-сорок…

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Это я, заглянув в технический университет по делам, чисто из любопытства разговорилась в фойе с группой первокурсников Tomorrow School – продвинутой школы программирования и AI. Поинтересовалась у них прогнозами на будущее. Ребята завелись с пол-оборота.

Вот еще футуристические картинки, которыми огорошили меня студенты. Школы с классами и преподавателями исчезнут, учеба перейдет на интернет-платформы. На рынке труда в цене будут только те, кто умеет работать руками, например, электрики, сантехники, плотники, пчеловоды. Их, а не айтишников, будут считать нереально крутыми.

Создание контента, причем неотличимого от подлинного, целиком перейдет к ИИ. Блогеры уже могут сушить весла – у AI все получается лучше. Профессиям, связанным с гуманитарной сферой, «крышка». Из технарей останутся только ТОПы, способные всем этим управлять…

– В Сети нейронка сама с собой провела дебаты, сама же присудила победу пессимисту, потому что оптимист показался неубедительным, – добавил мрака один из первокурсников.

Я слушала и не верила своим ушам. Те, кто нацелился стать разработчиком и в целом должен прийти на смену отцам-основателям ИИ, в ИИ видит врага?!

Как известно, прогнозы – дело неблагодарное. Помните из советского кинохита: «Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение»? Когда появились первые автоматические телефонные станции, миру предрекали полное освобождение от бумаг. По факту и кинотеатры с театрами живы, и полки книжных магазинов все так же заполнены томами и журналами.

Насчет школ без учителей – наглядным ответом служат сегодняшние события в Западной Европе. Общество бурно реагирует на попытки сэкономить на традиционном образовании, в первую очередь на педагогах.

В октябре на международном форуме AI & Digital Bridge 2026 в Астане прозвучала любопытная цифра: 60% специальностей, которым сегодня обучают в колледжах и вузах, в 1950–1960-х годах просто не существовало. Эти профессии родились вместе с техническим прогрессом. И их число продолжает пополняться.

Самый показательный пример: сейчас практически во всех регионах страны в учебных заведениях действует такая образовательная программа, как оператор беспилотных аппаратов. Кто еще вчера знал о ней?..

На том же диджитал-форуме исполнительный директор крупной горно-металлургической компании сравнил компетенции в области ИИ с экзоскелетом: ты либо используешь шанс овладеть его силой, либо ты лузер. Если раньше комбинатам и рудникам остро требовались металлурги, энергетики, горняки, обогатители, то сейчас запрос уже на специалистов со знаком плюс: металлург плюс знание ИИ, горняк плюс знание ИИ…

Как подсчитали в компании, в среднем число вакансий, где требуются компетенции по «цифре», растет больше, чем на 60% в год. Руководство пошло даже на то, что ввело для работников денежное поощрение за каждый освоенный навык работы с ИИ. Американский специалист в области технологического менеджмента профессор Карим Лакхани сформулировал перемены так: «ИИ не заменит людей, но люди с ИИ заменят людей без ИИ».

А что касается страшилок о завоевании мира AI, всегда были любители покричать: «Шеф, все пропало!» Тем не менее, как учит история, хайп проходит, прогресс остается.