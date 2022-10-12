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Кто отправится в Глазго
Кошкарбек Тусипов

Опубликована заявка женской сборной Казахстана по теннису на групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира – Кубок Билли Джин Кинг, который пройдет в Глазго (Шотландия).

Тренерский штаб сборной Казахстана по теннису во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-й номер одиночного рейтинга WTA – женской теннисной ассоциации), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-й номер парного рейтинга WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA), сообщает пресс-служба ФТК.

Напомним, что 12 сильнейших женских теннисных команд планеты – Велико­британия, Казахстан, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария, США – поделены на четыре группы и сборные – победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал чемпионата мира. Сборная Казахстана попала в группу С, где 8 нояб­ря сыграет с хозяйкой – Великобританией, а 9 ноября – с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде Emirates Arena. Финал турнира состоится 13 ноября.

Путевку в финальную часть турнира сборная Казахстана получила еще в апреле этого года, довольно уверенно обыг­рав национальную команду Германии во главе на тот момент с первой ракеткой мира Анжеликой Кербер на корте Национального теннисного центра в Астане.

Кербер тогда находилась в неплохой форме, к тому же в составе команды гостей была и прекрасный парный игрок Лаура Зигемунд. Но наши теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева до решающей пары доводить встречу не стали, гарантировав себе победу уже после трех одиночных встреч. Ключевыми стали поединки Путинцевой и Рыбакиной именно с Кербер. Юлия обыграла Анжелику со счетом 3:6. 6:3, 6:2, а Елена – 4:6, 6:3, 7:5. Причем в решающей партии против Рыбакиной немка вела 5:3, но ее соперница при поддержке родных трибун взяла четыре очка и принесла итоговую победу своей сборной, поскольку ранее переиграла Зигемунд 6:0, 6:1.

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