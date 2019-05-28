​Кто подхватит эстафету?

Наш прославленный боксер после завершения карьеры в любителях в минувшее воскресенье провел седьмой по счету поединок в статусе профессионала. На этот раз соперником 27-летнего Елеусинова стал чилиец Луис Норамбуэна.

Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Поединок между казахстанцем и латиноамериканцем продлился все 6 раундов, по итогам которых наш соотечественник выиграл единогласным решением. Двое судей выставили счет 60–54, а один – 59–55 в пользу Данияра. Теперь в активе нашего земляка семь побед (три нокаутом) в семи боях. В профи олимпийский чемпион дебютировал в апреле 2018 года. Из семи боев четыре он провел в США, два – в Великобритании, а еще один раз выступал в Монако. 27-летний Норамбуэна потерпел второе поражение в карьере.

Любителей бокса нашей рес­публики порадовало еще одно сообщение. Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25 побед в 25 поединках, из которых в 20 нокаутом) свой следующий бой проведет 5 июля в рамках вечера бокса в Алматы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Напомним, что Канат не выходил на ринг с сентября 2017-го, когда в девятом раунде в столице Казахстана нокаутировал канадца Брэндона Кука (20-2, 13 КО). Эта победа помогла нашему соотечественнику защитить титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился. В 2018 году Ислам отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. Возвращение было запланировано на июнь в США, но бой сорвался из-за травмы казахстанца.

Совсем немного осталось и до боя, который уж точно посмотрят практически все наши соотечественники. Напомним, что 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке на ринг выйдет Геннадий Головкин, который встретится с канадцем Стивом Роллсом. Их поединок пройдет в промежуточном весе – до 164 фунтов. Для казахстанца он станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

В этот же день и на этой же арене на разогреве у GGG выйдет еще один наш соотечественник, который уверенно идет по карьерной лестнице, не проиграв ни одного боя. Это боец Али Ахмедов. Он провел на ринге 14 боев и во всех победил, причем в 10 отправил соперников в нокаут. Его оппонентом станет американец Маркус МакДэниэл, который победил во всех 15 боях в своей карьере. Бой пройдет в лимите второго среднего веса.