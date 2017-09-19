​Кто поднимает аул

…На собрании актива, которое в ходе рабочей поездки в Актогайский район провел аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, острой критике подверглось отставание района в сельском хозяйстве. Проз­вучали цифры, не делающие ему честь: не освое­но около трех миллионов гектаров, из них 6,6 тыс. – посевных и 2,3 тыс. га – орошаемых земель. В осуществлении инвестиционных проектов в течение трех лет не задействовано ни одно сельскохозяйственное поле!

В самом южном районе, где животноводство всегда считалось основным видом деятельности, с начала года произведено продукции на 5,1 млрд. тенге, и это самый низкий, как оказалось, показатель по области. Не оправдались пока надежды, связанные с сельхозкооперацией. Пять соз­данных СПК приобрели свыше тысячи голов скота, однако до сих пор не наладили производство продукции, хотя в ежегодных планах у них значатся 119 тонн мяса и 200 тонн молока.

Господдержку в виде субсидий получили только 8% от всех субъектов сельского хозяйства в районе. Остальные попросту не ведают о подобной возможности, что свидетельствует о плохой информированности селян.

Тем не менее, побывав в райо­не, глава области вынужден был констатировать: «местное население живет хорошо». Но нужно «расти и развиваться, тем более что у района столько возможнос­тей и столько земель». Остается надеяться, что после такой нелицеприятной критики местная исполнительная власть возьмется за работу и сумеет улучшить ситуацию.

Поднять сельскохозяйственное производство, имея поддерж­ку государства, сможет лишь тот, кто обладает современными знаниями, много трудится и достижениями способствует процветанию.

К числу таких аграриев относится и глава крестьянского хозяйства «Тәттібек» в селе Жаланаш Берикбол Исабаев. Два года назад он переехал из города и открыл здесь откормочную площадку стоимостью 8 млн. тенге.

Появлению этого животноводческого объекта предшествовал бизнес-план и точный расчет всех расходов. Начальным приобретением фермера стала первая десятка коров. Ныне в хозяйстве содержатся 136 голов крупнорогатого скота и 19 лошадей. Это не предел возможностей, считает Берикбол Исабаев. Его стремления связаны с дальнейшим расширением хозяйства. Правда, о том, как получить льготное кредитование, он узнал совсем недавно. Глава КХ «Тәттібек» уверен, что еще не поздно заняться решением задачи и у него все получится.

А Даулет и Салтанат Ошакбае­вы проживают в другой части района – в урочище Бектауата, что в 60 км от Балхаша, и активно участвуют в государственной программе по субсидированию. Сегодня крестьянское хозяйство «Акниет» имеет 60 голов крупнорогатого скота и 70 лошадей. Управляться с ними отцу помогают сыновья.

У этой красивой дружной семьи своя история возвращения к истокам предков. Видя, как Даулет и Салтанат легки и органичны в сельских заботах и хлопотах, трудно представить, что еще 12 лет назад они были сугубо городскими жителями. Дед Даулета, Ошакбай, работал на Коунрадском руднике. Он был тяжело травмирован на производстве, а когда восстановился, собрался и уехал жить в урочище Бектауата.

К нему приезжали погостить внуки. Сын Келбай работал учителем в Акчатау, поселке городского типа, и всегда мечтал переехать к родителям, построить там большой дом, образовать родовое гнездо.

Мечта покорилась лишь его сыну Даулету, внуку Ошакбая. Инженер-строитель в 37 лет резко поменял образ жизни, получив горячую поддержку супруги, экономиста по образованию. Они оставили Балхаш и переехали в урочище Бектау­ата, где построи­ли дом, разбили сад, создали животноводческое крестьянское хозяйство «Акниет». Сегодня супруги держат 60 голов крупнорогатого скота и 70 лошадей.

С мая и до середины августа хозяйство производит кумыс. Целебный напиток пользуется большим спросом в промышленном городе. При строгом соблюдении технологии в изготовлении древнего напитка все же используется техническая модернизация. Дело в том, что для получения кумыса, взбивая закваску и свежее кобылье молоко вручную, приходится делать не менее тысячи движений. Уходит много времени и сил. Ошакбаевы в күбі – высокой узкой колоде с крышкой и длинной ступой – вручную взбивают кобылье молоко лишь первые два часа. Затем в дело вступает специаль­ная механичес­кая взбивалка, собственноручно смонтированная главой семьи. Она и помогает делать кумыс в больших объемах.

Глава КХ «Акниет» поставил перед собой вполне реальную цель – возродить кумысную ферму, существовавшую в урочище более полувека назад. В ней из молока 160 кобылиц изготавливали кисломолочный напиток для оздоровления металлургов и детей города меди. Чтобы достичь таких же объемов, Ошакбаевым требуется укрупнить хозяйство, в чем им помогут инструменты льготного кредитования. И, возможно, совсем скоро мы увидим на городских прилавках кумыс крестьянского хозяйства «Акниет».