Кто поднимает аул
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Наталья Рыжкова, Карагандинская область
…На собрании актива, которое в ходе рабочей поездки в Актогайский район провел аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, острой критике подверглось отставание района в сельском хозяйстве. Прозвучали цифры, не делающие ему честь: не освоено около трех миллионов гектаров, из них 6,6 тыс. – посевных и 2,3 тыс. га – орошаемых земель. В осуществлении инвестиционных проектов в течение трех лет не задействовано ни одно сельскохозяйственное поле!