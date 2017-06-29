Кто получил места в Сенате – итоги выборов

Политика
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Фото ©Kazpravda.kz
Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

На 16 мест в верхней палате претендовали 38 кандидатов от каждой области, городов Астаны и Алматы.

"На основании протоколов областных, городов Астаны и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента Центральная избирательная комиссия сообщает, что выборы признаны состоявшимися в 14 областях республики, в Астане и Алматы", – проинформировали в ЦИК.

Места в Сенате получили:
от Акмолинской области – Адильбеков Даурен Зекенович 
от Актюбинской области – Джумагазиев Мухтар Сабирович 
от Алматинской области – Кылышбаев Нурлан Наурызович 
от Атырауской области – Дюсембаев Гумар Ислямович 
от Восточно-Казахстанской области – Мусин Дуйсенгазы Магауянович 
от Жамбылской области – Нуралиев Абдалы Токбергенович 
от Западно-Казахстанской области – Турегалиев Нариман Турегалиевич 
от Карагандинской области – Абдикеров Рыскали 
от Костанайской области – Нургалиев Женис Мирасович 
от Кызылординской области – Бақтиярұлы Мұрат 
от Мангистауской области – Чельпеков Бактыбай Акбердыевич 
от Павлодарской области – Нурсипатов Нуржан Нурланбекович
от Северо-Казахстанской области – Султанов Ерик Хамзинович 
от Южно-Казахстанской – Куртаев Алимжан Сеитжанович 
от города Астана – Мамытбеков Едил Куламкадырович 
от города Алматы – Нукетаева Динар Жусупалиевна 

Семеро избранных депутатов выдвинуты маслихатами, 9 – путем самовыдвижения. Их средний возраст составляет 56,7 лет.

Всего в ходе электоральной кампании было выдвинуто 89 претендентов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. На выборах приняли участие 3242 выборщика.

В наблюдении за выборами участвовали 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителей казахстанских и иностранных СМИ.

Избирательными комиссиями необходимые организационные мероприятия проводились с соблюдением всех установленных выборным законодательством процедур, отметили в Центризбиркоме.

Всего в Сенате 47 депутатов, 15 из них назначаются Главой государства, 32 – избираются маслихатами (по 2 человека от каждой области, столицы и города республиканского значения). Депутаты Сената избираются сроком на 6 лет. Каждые 3 года переизбирается половина сенаторов (16 человек).

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