Кто получил места в Сенате – итоги выборов

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
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На 16 мест в верхней палате претендовали 38 кандидатов от каждой области, городов Астаны и Алматы.
"На основании протоколов областных, городов Астаны и Алматы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента Центральная избирательная комиссия сообщает, что выборы признаны состоявшимися в 14 областях республики, в Астане и Алматы", – проинформировали в ЦИК.
Места в Сенате получили:
от Акмолинской области – Адильбеков Даурен Зекенович
от Актюбинской области – Джумагазиев Мухтар Сабирович
от Алматинской области – Кылышбаев Нурлан Наурызович
от Атырауской области – Дюсембаев Гумар Ислямович
от Восточно-Казахстанской области – Мусин Дуйсенгазы Магауянович
от Жамбылской области – Нуралиев Абдалы Токбергенович
от Западно-Казахстанской области – Турегалиев Нариман Турегалиевич
от Карагандинской области – Абдикеров Рыскали
от Костанайской области – Нургалиев Женис Мирасович
от Кызылординской области – Бақтиярұлы Мұрат
от Мангистауской области – Чельпеков Бактыбай Акбердыевич
от Павлодарской области – Нурсипатов Нуржан Нурланбекович
от Северо-Казахстанской области – Султанов Ерик Хамзинович
от Южно-Казахстанской – Куртаев Алимжан Сеитжанович
от города Астана – Мамытбеков Едил Куламкадырович
от города Алматы – Нукетаева Динар Жусупалиевна
Семеро избранных депутатов выдвинуты маслихатами, 9 – путем самовыдвижения. Их средний возраст составляет 56,7 лет.
Всего в ходе электоральной кампании было выдвинуто 89 претендентов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. На выборах приняли участие 3242 выборщика.
В наблюдении за выборами участвовали 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителей казахстанских и иностранных СМИ.
Избирательными комиссиями необходимые организационные мероприятия проводились с соблюдением всех установленных выборным законодательством процедур, отметили в Центризбиркоме.
Всего в Сенате 47 депутатов, 15 из них назначаются Главой государства, 32 – избираются маслихатами (по 2 человека от каждой области, столицы и города республиканского значения). Депутаты Сената избираются сроком на 6 лет. Каждые 3 года переизбирается половина сенаторов (16 человек).