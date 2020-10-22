​ Кто получит премию имени Абая

Вчера под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года.

На заседании комиссии были рассмотрены 11 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедших во второй тур конкурса.

Члены комиссии, представляющие цвет отечественной творчес­кой интеллигенции, заслушали информацию министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.

Путем тайного голосования комиссия определила соискателей на присуждение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года, которые будут рекомендованы Главе государства.

По традиции награждение лауреатов Государственной премии состоится в канун Дня Независимости.