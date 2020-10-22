Свежий выпуск Кто получит премию имени Абая 22 октября 2020 г. 8:57 Ануар Калмыков Вчера под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялось заключительное заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года.На заседании комиссии были рассмотрены 11 работ в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедших во второй тур конкурса.Члены комиссии, представляющие цвет отечественной творческой интеллигенции, заслушали информацию министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.Путем тайного голосования комиссия определила соискателей на присуждение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2020 года, которые будут рекомендованы Главе государства.По традиции награждение лауреатов Государственной премии состоится в канун Дня Независимости.