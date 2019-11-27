Общество
Кто получит соцпомощь в преддверии Дня Первого Президента в Нур-Султане
Айдана Демесинова
В преддверии Дня Первого Президента малообеспеченным гражданам будет оказана социальная помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"К 1 декабря социальные выплаты будут оказаны горожанам, которые относятся к социально уязвимой категории. Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан пособия получат астанчане из категории получателей адресной социальной помощи. В эту категорию входят лица, которые имеют среднедушевой доход ниже черты бедности. Она определяется как 70% от величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

По данным Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан, черта бедности в столице установлена на уровне 25 398 тенге.

Размер социальной помощи для получателей адресной социальной помощи составит 4,5 МРП или 11363 тенге.

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