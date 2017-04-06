Руководство ЗКО признает существование административных барьеров и бюрократии, но обещает сделать все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.

– Мы будем работать в интересах бизнеса, а значит, государства и наших граждан, но при этом бизнес тоже должен нести ответственность, платить вовремя налоги и зарплату своим работникам. Если у нас не будет к нему никаких вопросов, мы будем защищать и оберегать его, – пообещал аким области Алтай Кульгинов, решивший еженедельно вести прием граждан на базе региональной Палаты предпринимателей.

В структуре валового национального продукта доля малого и среднего бизнеса постоянно увеличивается. Первоочередная цель госорганов – поднять этот показатель до 50%, и большую роль в этом играет гос­поддержка.

На начало года для развития сельского бизнеса в ЗКО выделено 1,6 млрд тенге, столько же преду­смотрено по «Дорожной карте бизнеса-2020». Средства также будут направляться через фонд «Даму» и Палату предпринимателей «Атамекен». В общей сложности порядка 5 млрд тенге. На данный момент в пуле имеется 115 проектов и прогнозируется, что их число будет расти.

От денег, выделенных на развитие предпринимательства на селе, акимат области прежде всего ждет увеличения поголовья скота, в том числе племенного, и рост экспорта мяса.