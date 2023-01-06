Кто пойдет на НКТ?

В Министерстве просвещения сообщили, что педагоги, имеющие три десятка и более лет стажа, теперь будут проходить только комплексное аналитическое обобщение результатов их деятельности – портфолио.

Также от НКТ освобождаются педагоги, которые имеют первую, высшую категории по старой системе. При переходе на квалификационную категорию «педагог-модератор» осуществляют комплексное обобщение результатов работы. Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

Надо отметить, что при внесении изменений в правила проведения аттестации педагогов учитывались предложения и пожелания самих учителей.

– Напомним, что аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50% заработной платы, – отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

Пересмотрены и этапы прохож­дения аттестации. На первом этапе педагоги будут проходить квалификационную оценку при организации образования. Далее проходят комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности, то есть предос­тавляют на экспертизу свое портфолио. Следующий этап – Национальное квалификационное тестирование, проинформировала пресс-служба МП РК.