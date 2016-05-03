Кто представит "Астану" на "Джиро д’Италия-2016"

Фото с сайта prosportkz.kz
Казахстанская велокоманда "Астана" объявила состав на престижную многодневку "Джиро д'Италия-2016", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
"Астана" выставит следующих гонщиков: итальянцев Винченцо Нибали, Валерио Аньоли, Эроса Капекки, Давиде Малакарне, Микеле Скарпони, датчанина Якоба Фульсана, эстонца Танела Кангерта, казахстанцев Бахтияра Кожатаева и Андрея Зейца.
"Джиро д’Италия" начнется 6 мая в голландском Апельдорне с индивидуальной "разделки". В этом году организаторы предложили гонщикам семь спринтерских этапов, семь среднегорных, четыре горных этапа и три индивидуальные разделки, на которых будут разыграны очки в зачет красной майки.