Фото: Минкультуры РК
Культура
Кто представит Казахстан на конкурсе "Славянский базар"

Казахстан на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» в рамках XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» будет представлять преподаватель вокала Алматинского музыкального колледжа имени П. Чайковского Ерик Толенов (сценическое имя Kyle Ruh), а в рамках детского конкурса исполнителей – Алинур Хамзин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Конкурс пройдет с 13 по 18 июля. В нем примут участие представители 24 стран.

«Традиционно наши исполнители занимают самые высокие места, достойно представляя страну на этом престижном фестивале. Достигнутые результаты являются свидетельством большой работы, проделанной артистами и их преподавателями. Уверен, отечественная вокальная школа и в этом году продемонстрирует высокий уровень», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев во время встречи с Ериком Толеновым.

Необходимо отметить, что казахстанские исполнители ежегодно в течение 20-ти лет участвуют во взрослом и детском конкурсах фестиваля и регулярно занимают призовые места. К примеру, Димаш Кудайберген завоевал гран-при в 2015 году, Адильхан Макин – в 2019 году, а Рухия Байдукенова – в 2021 году. Помимо этого, в разные годы призерами становились Алишер Каримов и Ернар Садирбаев (Amre).

В этом году в состав жюри детского конкурса включен лауреат международных конкурсов популярный казахстанский певец Алишер Каримов. Ранее членами жюри фестиваля были Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Ерлан Кокеев, Толкын Забирова, Батырхан Шукенов, Карлыгаш Абдикаримова, Карлыгаш Ажиева, при этом Димаш Кудайберген стал самым молодым членом жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».

Флаг фестиваля поднимает солистка Государственного концертного объединения «Казахконцерт» имени Розы Баглановой обладательница гран-при конкурса «Славянский базар-2021», обладательница Молодежной премии «Дарын» и медали «Шапагат» Рухия Байдукенова.

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