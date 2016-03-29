​Кто пришел в «Хан Шатыр», унес сувенир

В праздничные дни на площадке под сводами уникального шатра собрались лучшие ремесленники страны – победители различных конкурсов и обладатели многочисленных наград. Ювелиры, мастера по войлоку, батику, керамике, коже и дереву, художники и изготовители кукол в национальном стиле – любоваться их произведениями можно было бесконечно.

Нужно сказать, что цель, поставленная организаторами этой ярмарки, – возрождение и сохранение традиционных ремесел как части культурного наследия казахов, особенно в рамках подготовки к EXPO 2017, – была достигнута. В течение двух дней гости и жители столицы имели возможность ознакомиться с предметами искусства, сотворенными руками народных умельцев, а те в свою очередь найти покупателей и продвинуть свой продукт. Кроме того, гости ярмарки могли и сами почувствовать себя настоящими творцами, приняв непосредственное участие в мастер-классах по изготовлению войлочных кукол, изделий из керамики, войлока и батика. А подарком для всех стала развлекательная программа с участием артистов.