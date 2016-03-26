​Кто развяжет «афганский узел»?

Видный казахстанский историк и политолог, кандидат историчес­ких наук, директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан с нового общеисторического ракурса раскрыл тему «афганской оси» и «афганского фактора» в судьбах всего континента.

Первая его фундаментальная книга об этом – «Афганский узел и проблемы безопасности Цент­ральной Азии» – вышла еще в 1998 году, затем переиздавалась в 2003-м. С тех пор многое изменилось во внешних условиях и тенденциях вокруг Афганистана и его соседей, появились новые угрозы и вызовы. Но сам по себе Афганистан остался тем же, такой же загадкой как для экспертов-политологов, так и для многих политиков как на Востоке, так и на Западе. И только взгляд на происходящее в этой стране через призму ее истории позволяет найти ответы на многие вопросы.

Автор анализирует афганские реалии различных исторических периодов этой страны с позиции исторических, региональных и геополитических аспектов, особо акцентируя внимание на историческом опыте. В результате становится понятным многое из того, что кажется, на первый взгляд, странным и трудно объяснимым в этой стране, в ее прошлом и настоящем. Автор дает четкие и логичные ответы на многие вопросы, которые беспокоят в настоящее время экспертное сообщество.

Что было и что будет с Афганистаном? Как его развитие отразится на регионе? Почти 40 лет Афганистан представлял собой большую проблему сначала для бывшего Советского Союза, позднее – для государств Цент­ральной Азии и всего мира. И сейчас, к сожалению, происходящее там внушает мало оптимизма. К «Талибану» и наркотрафику прибавляется проблема других радикальных террористических организаций, которые стремятся распространить свое влияние уже и на эту страну, а затем и на весь регион.

С этой точки зрения можно сказать, что именно в Афганистане формируется парадигма развития целого региона. Как было отмечено в ходе московской презентации, «Центральная Азия огромна по территории, но с точки зрения процессов в Афганистане это сегодня – слишком маленький регион». Чего ожидать от Афганистана? Какие процессы разворачивались в этой стране сто, пятьдесят, тридцать лет назад и как они связаны с текущими реалиями?

С точки зрения ответов на эти вопросы книга С. Акимбекова – это событие в политологии не только Казахстана, но и России, да и всего Евразийского континента. Не случайно ее презентация в Институте востоковедения РАН в Москве стала поводом для широкой экспертной дискуссии, в которой приняли участие такие специалисты, как Чрезвычайный и Полномочный Посол России Вячеслав Трубников, заместитель директора Института востоковедения Вячеслав Белокриницкий, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар и многие другие.

Афганистан всегда привлекал огромный интерес исследователей из разных стран. Он долго был географической осью противостояния между великими державами, в частности между Британской империей и Россией. Многие войны прошли по его территории, многие участники тех уже далеких событий оставили свои воспоминания, крайне ценные для понимания сегодняшних реалий. Множество научных исследований проведено с целью осмысления афганского опыта. Однако, как отметили участники дискуссии, именно обобщающих работ по афганской проблематике сейчас не так много. Частности изучены детально, но не хватает цельного анализа. Поэтому книга казахстанского ученого С. Акимбекова имеет огромное значение: она позволяет увидеть ситуацию в комплексе, в контексте давнего и недавнего прошлого. По этому поводу директор Центра изучения современного Афганистана и главный редактор портала «Афганистан.Ру» Омар Нессар заметил в ходе дискуссии, что «История Афганистана» вообще должна быть настольной книгой у каждого специалиста и журналиста, который занимается афганской проблематикой.

– Особый интерес представляют главы о событиях 1990-х годов – это малоизученный период, очень противоречивый, о котором сейчас идет много споров, – отмечает Нессар. – Полагаю, что столь объемное обобщение анализа разных периодов истории Афганистана и всего региона, обобщение различных взглядов на проблему Афганистана именно в контексте исторических корней его общественного устройства позволит нам лучше понять, какие ошибки совершили те, кто пытался влиять на его политику. И каких ошибок нельзя допустить сегодня.

Участники дискуссии также отметили особую важность того, что книга написана именно в Казахстане – ключевой стране Центральной Азии. Этот регион, начиная с 1990-х годов, находится в непосредственной близости с угрозами и опасностями, которые формируют события в ИРА.

В книге представлена длительная история поиска правителями этой страны лучшего варианта ее развития, а также анализ тех ошибок, которые они совершали в разное время. По мнению самого автора, сегодня очень важно понимать, что история Афганистана – это еще и ценный опыт проведения реформ. Опыт, наглядно показывающий, как восточное государство может проводить модернизацию «сверху», какие сложности встречаются на этом пути и почему страна может не выдержать груза ответственности. Особую же опас­ность представляет навязывание такой стране неких рецептов развития извне.

– Да, у нас часто менялся политический строй, – отметил в ходе презентации книги «История Афганистана» атташе по культуре посольства Исламской Республики Афганистан Наджибулла Шинвари. – Сначала была абсолютная монархия, потом конституционная. Затем решили, что и она – не наш путь развития, и вовсе перешли к анархии. Далее создали республику, позднее возникла Демократическая Республика Афганистан, которая тем не менее ознаменовалась диктатурой. Далее – вновь Исламская Респуб­лика с известными последствиями. Что ж, именно так мы ищем свой особенный путь. Однако, как верно отметил автор, большинство проблем моей страны связано вовсе не с внутренними противоречиями национальных общин. Их главной, корневой, причиной всегда становилось вмешательство извне.

Возможно, и исцеление так долго незаживающей афганской раны сегодня зависит от отношений между внешними игроками.

– Полагаю, что автор сделал верный акцент на проблему модернизации Афганистана, который всегда зависел от позиции отдельных держав, – подытожил в ходе презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Афганистане Вячеслав Трубников. – Если в давние времена политики старались не переступать какие-то, так сказать, опасные красные линии, то в последнее время разные игроки сами их прочерчивали и сами же переступали. Эта книга – подсказка тем, кто принимает геополитические решения, она предлагает нам извлечь полезные уроки из истории.