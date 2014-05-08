Фронтовые бригады

Как свидетельствует история, первый концерт фронтовой бригады состоялся вскоре после начала войны, 9 августа 1941 года, в прифронтовой полосе – в подмосковной деревне Акатово. Туда выехали московские артисты, а организовал первую фронтовую бригаду тогдашний руководитель Мосэстрады Борис Филиппов.

В нее вошли уже «обстрелянные» солисты – Лидия Русланова, ее муж – конферансье Михаил Гаркави и ее аккомпаниатор виртуоз-гармошечник Максаков, которые выступали еще на финской войне 1939 года.

Летом 1941 года в Москве оказалась и наша знаменитая Роза Баг­ланова, народная артистка СССР и Республики Казахстан, в наше время удостоен­ная звания «Халық Қаhарманы».

Перед войной она жила в Самарканде, работала в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР. И буквально в канун войны получила направление в Московскую консерваторию. Из Ташкента до столицы солистки ансамбля добирались почти полмесяца. Когда приехали, специальная комиссия просмотрела и утвердила репертуар ансамбля, в основном это были народные песни на разных языках. Концертной площадкой для них стали фронтовые блиндажи и наспех сколоченные концертные подмостки, где выступать приходилось под свист снарядов и разрывы бомб.

Сохранились воспоминания Розы Баглановой о тех незабываемых днях, когда за один вечер ей приходилось петь по 18–20 песен.

«Вот сейчас думаю: что больше всего мне запомнилось во время войны? Я помню все. Как мы обслуживали дивизии, полки… Помню незабываемые встречи с Иваном Васильевичем Панфиловым и Дмитрием Снегиным. Это было под Москвой. Холодно, снег идет, а выступать надо. Надеваем гимнас­терки, сапоги, шапки-ушанки – и вперед…

Встречали нас всегда очень хорошо. Выступали мы недалеко от передовой. Иногда стою на машине, пою, и страшно становится, ведь совсем рядом идет сражение. Помню, в сентябре 1943 года под Киевом минут 15 выступали, и тут началась стрельба. Прибежал капитан: «Милая сестра, пойте потише! От вашего пения сильное эхо, далеко слышно». Но концерт все-таки пришлось прекратить, и я просидела в блиндаже до позднего вечера – выходить было опасно...

Глупой была, молодой, ничего не боялась. Однажды наша бригада заблудилась, и нечаянно мы оказались на линии фронта. Три дня лежали в подвале какого-то дома вместе с банками, склянками, картошкой и луком. На улицу выходить не могли – сплошные обстрелы».

А до смерти четыре шага…

Да, смерть на войне ходила рядом, и она не разбирала, солдат перед ней или артист, тем более что артистам иногда приходилось становиться в строй. Вот и Розу Багланову, когда она была на передовой, однажды попросили помогать санитарам.

«Меня прикрепили к медбрату. Он большой, двухметрового роста, а я маленькая, – вспоминала она. – Он один шаг делает, а я несколько. У меня за спиной автомат, на ногах – кирзовые сапоги. Тогда я в первый раз попала на поле боя, не знала, что когда снаряд летит, надо быстро ложиться на землю и не поднимать голову…

Под Ленинградом бомба упала метрах в ста от нас, угодив в гос­питаль, там погибли человек 40. А когда ехали по Белоруссии или Украине, точно уже не помню, увидели разрушенный дом и мальчика месяцев восьми, наколотого на немецкий штык. Да, насмотрелись мы на войне всякого…»

В памяти артистки осталась и лежащая в руинах Варшава.

«Прямо на полу в полевом медсанбате лежали раненые, некоторые умирали на наших глазах. Очень тяжело было. А они просят: «Не уходи, сестра…» Пою песню и вижу, как раненый боец задыхается, просит воды. Руководитель нашего ансамбля Гаухар Рахимова говорит: «Держись, у тебя ведь медаль «За боевые заслуги» имеется», а сама тоже белая как полотно…

Особенно много мертвых довелось увидеть под Сталинградом – тогда ведь было не до того, чтобы их убирать. Или приезжаешь в село, а его нет, одни головешки торчат».

«Синий платочек» и «Самара-городок»

Фронтовой репертуар певицы был в основном патриотической направленности – частушки про фашистов, военные, народные пес­ни. Как утверждала Роза Багланова, она первой исполнила песню Никиты Богословского «Темная ночь», потом уже Марк Бернес спел ее в фильме «Два бойца».

«Мы пели на разных языках, причем для воинов разных национальностей – на их родных языках. Таджикам – на таджикском, узбекам – на узбекском, казахам – на казахском и так далее».

Пела она и легендарный «Синий платочек». Эта песня из репертуара Клавдии Шульженко, но появилась она еще до войны – в 1939 году, когда к СССР были присоединены Западная Украина и Белоруссия. Так в Союзе оказался и варшавский джазовый композитор Ежи Петербургский. Именно он сочинил этот милый вальсок и популярное танго «Утомленное солнце».

Надо сказать, что «Платочку» прочили жизнь хита-однодневки, и, наверное, так бы оно и вышло, если бы не лейтенант-военкор Михаил Максимов, переложивший на новый лад сугубо мирный текст Якова Галицкого.

А нашу Розу Багланову невозможно представить без русской народной песни «Самара-городок», которая стала визитной карточкой певицы.

«Когда я ее пела, человек десять мне подтанцовывали, и припев пели мы все вместе. Помню, в Восточной Пруссии нас встретил генерал-майор Сабир Рахимов, мы тогда обслуживали танковый полк, поднял меня – я была в национальном костюме – и поставил на танк. Так на танке я и спела «Самару-городок».

Незабываемые встречи

Таковых во время войны было немало.

«30 апреля 1943 года нас, артис­тов ансамбля, пригласил в гости командующий 1-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев. Мне тогда вручали медаль «За бое­вые заслуги». А Конев и говорит: «Красавица, давай с тобой встретим 1 Мая!» И мы действительно с ним встретились! Я и несколько артисток нашего ансамбля.

Второе незабываемое впечатление у меня было, когда артистов нашего ансамбля пригласил к себе в гости Константин Константинович Рокоссовский. Был канун Дня Красной армии. В 3 часа дня мы давали концерт, а в 6 отправились к нему. Там еще присутствовали член военного совета генерал Попель с женой и дочкой, несколько генералов с семьями. Нам все были рады, все хотели видеть «шамаханских цариц», красавиц Востока – так нас называли.

Тогда же Константин Рокоссовский вручил мне вторую медаль «За боевые заслуги» и сказал: «Сейчас, Багланова, вы только Розочка, а придет время – станете гордостью многонациональной советской культуры».

И она действительно ею стала, но это было потом, после войны, когда Роза Багланова вернулась на большую сцену, прославив наш Казахстан – она стала первой казахской певицей, получившей всенародное признание в СССР.

Ну а пока чередою шли фронтовые концерты, которые пользовались огромным успехом. А как все радовались окончанию войны!

«К великому сожалению, я 70 километров не доехала до Берлина, – вспоминает певица. – День Победы весь наш коллектив, и я в том числе, встречали в Москве, выступали в Краснознаменном зале Дома офицеров.

Мы все были очень молоды, но думали только об одном: как помочь спасти Родину от фашистских захватчиков. Это было время небывалого патриотизма и подъема национального самосознания, и мне бы очень хотелось, чтобы молодежь сегодняшнего дня помнила о подвиге своих отцов».

Роза Тажибаевна Багланова прошла всю войну, начиная с 17 авгус­та 1941 года и до победного мая 1945-го. И таких патриотов-артистов, как она, было 45 тыс., объединенных в 3 962 фронтовые бригады – три полностью укомплектованные дивизии!

Они несли с собой на фронт тепло родного дома, любимые мелодии, которые помогали бойцам превозмогать тяготы войны, забывать хоть на минуту о ее жестокости. Они вселяли надежду и веру в победу. Поклон им за это и вечная память!

Елена БРУСИЛОВСКАЯ, e.brusilovskaya@kazpravda.kz