Общество
Кто сможет рассчитывать на жилье по новой программе "5-20-25"
О том, кто сможет рассчитывать на жилье по новой программе "5-20-25", рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в Правительстве, передает Kazpravda.kz.    

Каирбек Ускенбаев отметил, что претенденты на участие в новой программе должны обязательно состоять в очереди акиматов на жилье.

"Очередь разделена по категориям – многодетные, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, госслужащие, бюджетники. Но по категориям нельзя судить, действительно ли люди нуждаются или нет. Например, среди госслужащих, моя зарплата выше зарплаты начинающего специалиста, а по закону, получается, мы имеем одинаковое право стоять в очереди. Поэтому мы решили разграничить очередников по доходам", – сообщил Ускенбаев.

По его словам, в программе смогут участвовать казахстанцы с доходом до 3,1 прожиточного минимума (более 90 тыс тенге) на каждого члена семьи. Таким семьям будет доступно жилье по следующим условиям: 5% годовых, сроком на 25 лет, при 20% первоначальном взносе.

"В случае, если люди имеют доход больше, то они могут получить жилье по программе "7-20-25" или через банки второго уровня", – заключил первый вице-министр.

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