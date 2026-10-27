Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026

Фото: instagram.com/harrykane

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года среди мужчин. Впервые за 25 лет награда досталась англичанину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на uefa.com

По итогам голосования 33-летний футболист опередил Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Кейн, который получил также награду лучшему нападающему года в мужском футболе в сезоне 2025/26, забил 73 гола за клуб и сборную во всех турнирах.

Результативная игра англичанина помогла "Баварии" сделать "золотой дубль" на внутренней арене, защитив чемпионский титул.

Капитан сборной Англии третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром бундеслиги и сыграл важную роль на пути мюнхенского клуба в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26, забив в том розыгрыше 14 голов.

В Лондоне также были вручены и другие мужские награды. Награда лучшему молодому игроку досталась Ямалю, Унай Симон получил награду лучшему вратарю, лучшим тренером на уровне клубов и сборных был признан Луис де ла Фуэнте, а "Пари Сен-Жермен" удостоился награды лучшему клубу года.

Церемония вручения 70-й по счету престижнейшей награды прошла 26 октября в театре "Палладиум" в Лондоне. Столица Англии принимала церемонию впервые в истории. "Золотой мяч" ежегодно присуждается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую футболист может получить в знак признания его выдающихся достижений и исключительного таланта.

Награда, ежегодно вручаемая изданием France Football (входящим в группу L'Équipe), с 2024 года присуждается совместно с УЕФА. Выбор места проведения стал символической данью уважения английскому футболисту Стэнли Мэтьюзу, ставшему первым обладателем этой награды 70 лет назад.