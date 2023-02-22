Кто станет чемпионом страны?

В Открытом первенстве нашей страны по хоккею с шайбой наступила самая горячая пора: 8 команд в играх на вылет выяснят, кто же из них по итогам сезона станет лучшим.

Так, действующий чемпион страны – карагандинская «Сарыарка» – принимал на своей площадке петропавловский «Кулагер» и выиграл обе встречи со счетом 3:1 и 4:3. В это же время в Ташкенте единственный иностранный участник нашего первенства – местный «Хумо» сыграл с рудненским «Горняком». В первом поединке одолев казахстанскую команду по итогам овертайма со счетом 2:1, «Хумо» во втором поединке выступил более уверенно, выиграв уже в основное время, – 4:2.

Следующие две пары провели более ожесточенные поединки. В столице «Номад» принимал кокшетауский «Арлан» и, обыграв гостей в овертайме со счетом 4:3 в первой встрече, во втором поединке (и тоже за пределами основного времени) уступил с итоговым счетом 2:3. В западном дерби атырауский «Бейбарыс» на своей арене вначале был сильнее «Актобе», обыграв его со счетом 4:1, а вот во второй игре уступил актюбинцам – 2:4. Теперь все команды поменяются площадками и проведут еще как минимум по две встречи. Победителем на этом этапе станет клуб, который первым добьется трех побед.

Полным провалом можно назвать выступление в этом году столичного «Барыса» в международной Континентальной хоккейной лиге. Проиграв в понедельник на выезде омскому «Авангарду» со счетом 3:4, казахстанский клуб потерял даже математические шансы подняться выше последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Таким образом, нынешний сезон стал для нашей дружины самым худшим за всю историю выступ­ления в КХЛ.

«Барыс» в сезонах 2015–2016 и 2017–2018 годов также не попадал в плей-офф (до этого и после мы стабильно были в восьмерке лучших команд Востока), но никогда не занимали последнее место. Вероятно, в новом сезоне команду ждут очень большие перемены.