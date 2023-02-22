Кто станет чемпионом страны?

Статьи
55
Аскар Султан

В Казахстане стартовали матчи плей-офф национального первенства, а столичный «Барыс» фактически завершил сезон.

В Открытом первенстве нашей страны по хоккею с шайбой наступила самая горячая пора: 8 команд в играх на вылет выяснят, кто же из них по итогам сезона станет лучшим.

Так, действующий чемпион страны – карагандинская «Сарыарка» – принимал на своей площадке петропавловский «Кулагер» и выиграл обе встречи со счетом 3:1 и 4:3. В это же время в Ташкенте единственный иностранный участник нашего первенства – местный «Хумо» сыграл с рудненским «Горняком». В первом поединке одолев казахстанскую команду по итогам овертайма со счетом 2:1, «Хумо» во втором поединке выступил более уверенно, выиграв уже в основное время, – 4:2.

Следующие две пары провели более ожесточенные поединки. В столице «Номад» принимал кокшетауский «Арлан» и, обыграв гостей в овертайме со счетом 4:3 в первой встрече, во втором поединке (и тоже за пределами основного времени) уступил с итоговым счетом 2:3. В западном дерби атырауский «Бейбарыс» на своей арене вначале был сильнее «Актобе», обыграв его со счетом 4:1, а вот во второй игре уступил актюбинцам – 2:4. Теперь все команды поменяются площадками и проведут еще как минимум по две встречи. Победителем на этом этапе станет клуб, который первым добьется трех побед.

Полным провалом можно назвать выступление в этом году столичного «Барыса» в международной Континентальной хоккейной лиге. Проиграв в понедельник на выезде омскому «Авангарду» со счетом 3:4, казахстанский клуб потерял даже математические шансы подняться выше последнего места в турнирной таблице Восточной конференции. Таким образом, нынешний сезон стал для нашей дружины самым худшим за всю историю выступ­ления в КХЛ.

«Барыс» в сезонах 2015–2016 и 2017–2018 годов также не попадал в плей-офф (до этого и после мы стабильно были в восьмерке лучших команд Востока), но никогда не занимали последнее место. Вероятно, в новом сезоне команду ждут очень большие перемены.

Популярное

Все
Сельскому акиму, потушившему пожар в доме односельчан, вручили медаль МЧС.
Жители Курмангазинского района Атырауской области бьют тревогу. Зловонное озеро, которому уже больше 10 лет, стало для них настоящим бедствием
Кто станет чемпионом страны?
Путешествие в историю
Он сделал себя сам
Опасные лекарства
От икринки до балыка
Больше, чем любовь
Как не потерять себя?
Царь-басу – 150!
Еще один попался
Деньги есть, желающих нет
В Жидебае ждут гостей
«Путь к Байтереку»
В ожидании паводка
Как на ладони
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
Под присмотром
Владелец птицефабрики, прекратившей работу в области Улытау в мае прошлого года, готовится к запуску производства на новом месте
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
«Путь к Байтереку»
Как не потерять себя?
Больше, чем любовь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]