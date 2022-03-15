Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова заслушал ответы госорганов о ходе расследования январских событий. От уполномоченных структур, которые ссылаются на тайну следствия, сенсаций не прозвучало. Смелее в этом смысле оказалась член общественной комиссии по расследованию январских событий «AQIQAT», адвокат Айман Умарова, чьи заявления и выводы никто из представителей силовых структур, несмотря на наличие открытой трибуны, не оспорил, хотя адвокат подчеркнула: комиссия не подменяет судебное расследование. Вывод общественной комиссии очевиден – это была наглая и беспрецедентная попытка захвата власти теми, кому проводимые руководством страны реформы оказались помехой для реализации личных властных и финансовых интересов.

И этот тезис на заседании также не был оспорен.

Генпрокурор: мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма

Началось заседание с демонстрации подготовленного Генпрокуратурой короткомет­ражного фильма о трагических событиях января. Хроника закреп­ленных на ленте кадров четко показывает, когда произошел перелом от протестов с требованиями решения накопившихся и нерешаемых долгие годы социально-экономических проблем к бунту тех, кто присоединился позже, тех, кого курировали из тайного закулисья, кто предал страну, пустил ей кровь, кто вверг народ в страх и горе. Кто ради достижения своих целей был готов разрушить государство… Впрочем, об этом позже.

Итак, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил – сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших.

– Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18–20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков около 3,5 тысячи раненых, или 80% от всех, получивших травмы в те дни.

Но даже тогда по нападавшим не стреляли! В той сложной обстановке сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Воо­руженных сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия: резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, – констатировал Генпрокурор.

Очевидно, это было воспринято как слабость. Толпа с еще большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства. К примеру, 5 января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в Резиденцию Президента. Они были вооружены. В этом же городе, на углу улиц Байтурсынова и Толе-би, на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление. В Кызылорде захватили КамАЗ и на нем целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один погиб на месте.

Так, область за областью, город за городом страну охватил хаос. Было повреждено более 1,5 тыс. государственных и коммерческих зданий. Сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили.

Причинен многомиллиардный ущерб граж­данам, бизнесу и государству.

– Конечной целью акций являлся насильственный захват власти. По закону такие действия расцениваются как акты терроризма, – сказал Берик Асылов. Чтобы остановить насилие на улицах и защитить жизни граж­дан, сотрудники правоохранительных и специальных органов были вынуждены применить оружие. Это прямо предусмот­рено законами о правоохранительной службе, Нацгвардии, воинской службе и противодейст­вии терроризму. Также это регламентировано специальными планами силовых органов на случай подобных кризисных ситуаций, напомнил главный прокурор страны. В те дни события развивались стремительно. Медлить с принятием решений и недооценивать уровень угроз для суверенитета и целостности страны было крайне опасно. – 5 января Президентом страны введено чрезвычайное положение, а 6 января объявлено проведение антитеррористической операции. Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для террито­риальной целостности Казах­стана. Могли наступить необратимые последствия, вплоть до потери государственности. Эти факторы, согласно статье 4 Договора о коллективной безопас­ности, послужили основанием для привлечения миротворческого контингента стран – членов ОДКБ, – напомнил хронику тех дней Берик Асылов. Их главной задачей, подчерк­нул он, была охрана стратегически важных объектов. – В проведении антитеррористической операции войска ОДКБ не участвовали. Взятие под охрану миротворцами важных объектов позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных, специальных органов и армии для борьбы с вооруженными преступниками. После этого нашим силам правопорядка и военным удалось взять под контроль практически все захваченные объекты. 7 января в Алматы и Алматинской области продолжались обстрелы блокпостов, попытки захвата следственного изолятора и грабежи магазинов. Только 8 января ситуация в стране стабилизировалась, – сказал Берик Асылов. Таким образом, события развивались волнообразно. Была первая волна – это мирные митинги. С их участниками у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Далее в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна. К третьей волне присоединились криминальные банды. Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив­ точечные атаки по разным объектам. То есть мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Опасная смесь… – Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе – силовой захват власти. При этом можно сказать, что все действия носили скоординированный характер. Налицо спланированная акция, – сказал Генпрокурор. 46 уголовных дел расследуется по актам терроризма Сегодня проведено более 35 тыс. следственно-оперативных действий, в том числе 20 тыс. осмотров, допросов, обысков. Назначено 3,5 тыс. судебных экс­пертиз. Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет. Безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступ­ных групп, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Один из таких – Арман Джумагельдиев, так называемый Дикий Арман и 14 членов его группировки. – Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления – громили магазины, занимались мародерством, нападали на адми­нистративные здания. Всего на причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тысяч лиц, – отметил Генпрокурор. Сейчас Межведомственная следственно-оперативная группа отрабатывает ряд направлений тех событий. Первое – по организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела. – В Актюбинской и Жамбылской областях арестованы 9 организаторов. Они подозреваются в призывах к беспорядкам, погромам государственных и коммерческих объектов. В отношении участников беспорядков возбуждено 15 уголовных дел. В качестве подозреваемых по этим делам проходят 527 человек. Под арестом находятся 278 лиц, – привел данные Берик Асылов. По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. По всем фигурантам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Однако здесь важно понимать, в чем состоит различие массовых беспорядков от актов терроризма. И при беспорядках, и при совершении терактов происходят насилие, погромы, вооруженное сопротивление. Но беспорядки носят хаотичный характер, никакие требования к власти не предъявляются. В свою очередь цель террористических актов – устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов. – Выдвигаются требования к властям, с применением оружия захватываются или уничтожаются стратегические объекты, органы власти и правопорядка. Как я уже говорил, это акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Согласно статье 255 Уголовного кодекса, такие действия квалифицируются как акты терроризма, – напомнил глава Генпрокуратуры. Между тем, как сообщил председатель общественной комиссии по расследованию январских событий адвокат Абзал Куспан, совместно с органами прокуратуры удалось освободить из-под стражи более 250 человек. – Я хотел бы поблагодарить Главу государства Касым-­Жомарта Токаева от имени комиссии и от имени сотен граждан, которых мы защищали, за то, что создали нам такую возможность. Решимость Главы государства во время этих событий дала нам силу. С самого начала он дал открытое интервью, смело отвечал на волнующие общественность вопросы, с самого начала требовал от следственных органов максимально прозрачного, объективного, всестороннего расследования произошедшего, – отметил Абзал Куспан. Адвокат добавил, что целью комиссии является установить непричастных к преступлениям во время январских беспорядков и тех, кто не представляет опас­ности для общества. – Мы постепенно достигаем этой цели. Комиссия с помощью местных органов прокуратуры посетила следственные изоляторы, ознакомилась с ситуацией, ее представители лично встречались с заключенными, услышали из их уст сведения, встретились с их родственниками, адвокатами, а также известными в стране общественными деятелями, ознакомились с материалами уголовных дел. В результате работы комиссии совместно с местными органами прокуратуры удалось освободить из-под стражи более 250 человек. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена, – добавил он. Юрист отметил, что эта работа позволяет узнать общую картину по январским событиям в масштабах республики и сделать предварительные выводы о проделанной работе со стороны правоохранительных органов. Также общественная комиссия сделала ряд наблюдений, которые являются очередным очевидным свидетельством целей этого бунта. Начало массовых беспорядков пришлось на один период времени, провокаторы агитировали всех, кто выходил на мирный митинг, захватывать акиматы областей и городов, в некоторых случаях действия правоохранительных органов были несвоевременными. – Мы убедились в том, что среди митингующих были группы людей, заинтересованных в беспорядках. Они работали организованно, целенаправленно, – резюмировал адвокат. К слову, в этих событиях участвовали и иностранные граждане. Отвечая на вопросы депутатов, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев констатировал – в Казахстане после январских событий расследуют уголовные дела в отношении 19 иностранцев. – В настоящий момент после январских событий в уголовном производстве находятся 19 иностранных граждан. 11 из Узбекистана, четверо – из России, двое – из Кыргызстана и по одному человеку из Китая и Таджикистана. Деяния этих граждан в массовых беспорядках оцениваются по статье «Кража». Следствие еще ведется, могут быть изменения, – сказал Серик Шалабаев. Отдельно Берик Асылов остановился на правовой оценке дейст­вий отдельных руководителей силовых структур. Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ г. Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводятся сбор и анализ доказательств. Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается. Преступники похитили 3 тысячи единиц огнестрельного оружия Доложил Генпрокурор и о похищенном оружии. Только из двух департаментов полиции – Алматинской и Жамбылской областей, преступниками похищено почти 800 единиц огнестрельного оружия, в том числе 262 автомата, 501 пистолет, 12 гранатометов, пулемет и свыше 60 тыс. боеприпасов. Всего из охотничьих магазинов и оружейных арсеналов правоохранительных и специальных органов похищено почти 3 тыс. единиц оружия. Из этого объема найдена лишь треть, или 771 единица. Прозвучала и тревожная статистика – более 2 тыс. единиц оружия, в том числе автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, а также гранаты, до сих пор находятся на руках преступников. – Им можно вооружить целый полк. Понятно, что мирным жителям это оружие не нужно. Оно похищалось для масштабной дестабилизации ситуации в стране. По всем этим фактам расследуются уголовные дела, – сказал Генпрокурор. Отдельно Берик Асылов остановился на такой неоднозначной теме, как пытки задержанных. Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти. В антикоррупционной службе 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу. Девять наиболее резонанс­ных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы. В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании департамента полиции Алматинской облас­ти. В городе Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 граж­данам, которых похитила прес­тупная группа Дикого Армана. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Еще два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался. Между тем, если судить по информации главы Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, вопрос пыток не так однозначен. Сегодня Антикор прекратил 7 уголовных дел по факту пыток после январских событий, поскольку объективных данных, свидетельствующих о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, не было установлено. Но… – По всем уголовным делам составлен план расследований, который содержит комплекс следственно-оперативных мероприятий. Многие заявители указывают на полицейских, которые были в масках и касках, то есть они даже не видели их лиц и не знают имен. Сейчас следствие по крупицам, показаниям заявителей и очевидцев, сохранившимся записям с камер видео­наблюдения восстанавливает январские события. Эта работа осложняется тем, что многие камеры не функционировали либо были повреждены в ходе самих беспорядков. Большинство заявителей подозреваются в активном участии в массовых беспорядках, – сказал он. Также, по его словам, не может исключаться версия, что эти травмы могли быть получены непосредственно в уличных беспорядках. – Поэтому следственные дейст­вия также направлены на установление временного периода получения заявителями телесных повреждений. По всем уголовным делам назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас известно, что у 46 заявителей обнаружены легкие телесные повреждения, у 6 – средней тяжес­ти. При этом у 25 лиц телесные повреждения не обнаружены, – сказал Олжас Бектенов. Он привел данные, согласно которым после январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления на действия сотрудников силовых структур. По данным заявлениям в Антикоррупцион­ную службу из прокуратуры и Министерства внутренних дел поступило всего 125 уголовных дел. По 109 заявлениям досудебные расследования начаты Антикоррупционной службой. В итоге Антикором проводятся расследования по 234 уголовным делам. По его словам, по уголовному делу, где один заявитель утверж­дал, что их пытали с применением высоких температур, своевременно проведен весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. – В результате заявителям удалось опознать сотрудников полиции, которые применяли недозволенные методы. После закрепления всех доказательств данное дело передано спецпрокурорам. Также спецпрокурорам передано еще 8 уголовных дел, связанных с причинением смерти человеку, – констатировал Олжас Бектенов. Те, кто стоит за этим кровавым мятежом, были готовы на все. Жертвы января – лишь пешки для них, жертвоприношение ради личных целей. 230 человек погибли в те страшные дни, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – их 139 человек. В связи с этим депутат Мажилиса Гульнара Бижанова предложила назначить семьям погибших в январских событиях сотрудников правопорядка ежемесячные выплаты.