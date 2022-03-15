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Кто стоит за январскими событиями?
Тусупбекова Лаура

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова заслушал ответы госорганов о ходе расследования январских событий. От уполномоченных структур, которые ссылаются на тайну следствия, сенсаций не прозвучало. Смелее в этом смысле оказалась член общественной комиссии по расследованию январских событий «AQIQAT», адвокат Айман Умарова, чьи заявления и выводы никто из представителей силовых структур, несмотря на наличие открытой трибуны, не оспорил, хотя адвокат подчеркнула: комиссия не подменяет судебное расследование. Вывод общественной комиссии очевиден – это была наглая и беспрецедентная попытка захвата власти теми, кому проводимые руководством страны реформы оказались помехой для реализации личных властных и финансовых интересов.
И этот тезис на заседании также не был оспорен.

Генпрокурор: мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма

Началось заседание с демонстрации подготовленного Генпрокуратурой короткомет­ражного фильма о трагических событиях января. Хроника закреп­ленных на ленте кадров четко показывает, когда произошел перелом от протестов с требованиями решения накопившихся и нерешаемых долгие годы социально-экономических проблем к бунту тех, кто присоединился позже, тех, кого курировали из тайного закулисья, кто предал страну, пустил ей кровь, кто вверг народ в страх и горе. Кто ради достижения своих целей был готов разрушить государство… Впрочем, об этом позже.

Итак, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил – сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших.

– Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18–20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков около 3,5 тысячи раненых, или 80% от всех, получивших травмы в те дни.

Но даже тогда по нападавшим не стреляли! В той сложной обстановке сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Воо­руженных сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия: резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, – констатировал Генпрокурор.

Очевидно, это было воспринято как слабость. Толпа с еще большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства. К примеру, 5 января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в Резиденцию Президента. Они были вооружены. В этом же городе, на углу улиц Байтурсынова и Толе-би, на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление. В Кызылорде захватили КамАЗ и на нем целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один погиб на месте.

Так, область за областью, город за городом страну охватил хаос. Было повреждено более 1,5 тыс. государственных и коммерческих зданий. Сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили.

Причинен многомиллиардный ущерб граж­данам, бизнесу и государству.

– Конечной целью акций являлся насильственный захват власти. По закону такие действия расцениваются как акты терроризма, – сказал Берик Асылов.

Чтобы остановить насилие на улицах и защитить жизни граж­дан, сотрудники правоохранительных и специальных органов были вынуждены применить оружие. Это прямо предусмот­рено законами о правоохранительной службе, Нацгвардии, воинской службе и противодейст­вии терроризму. Также это регламентировано специальными планами силовых органов на случай подобных кризисных ситуаций, напомнил главный прокурор страны.

В те дни события развивались стремительно. Медлить с принятием решений и недооценивать уровень угроз для суверенитета и целостности страны было крайне опасно.

– 5 января Президентом страны введено чрезвычайное положение, а 6 января объявлено проведение антитеррористической операции. Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для террито­риальной целостности Казах­стана. Могли наступить необратимые последствия, вплоть до потери государственности. Эти факторы, согласно статье 4 Договора о коллективной безопас­ности, послужили основанием для привлечения миротворческого контингента стран – членов ОДКБ, – напомнил хронику тех дней Берик Асылов.

Их главной задачей, подчерк­нул он, была охрана стратегически важных объектов.

– В проведении антитеррористической операции войска ОДКБ не участвовали. Взятие под охрану миротворцами важных объектов позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных, специальных органов и армии для борьбы с вооруженными преступниками. После этого нашим силам правопорядка и военным удалось взять под контроль практически все захваченные объекты. 7 января в Алматы и Алматинской области продолжались обстрелы блокпостов, попытки захвата следственного изолятора и грабежи магазинов. Только 8 января ситуация в стране стабилизировалась, – сказал Берик Асылов.

Таким образом, события развивались волнообразно. Была первая волна – это мирные митинги. С их участниками у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Далее в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна. К третьей волне присоединились криминальные банды.

Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив­ точечные атаки по разным объектам. То есть мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Опасная смесь…

– Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе – силовой захват власти. При этом можно сказать, что все действия носили скоординированный характер. Налицо спланированная акция, – сказал Генпрокурор.

46 уголовных дел расследуется по актам терроризма

Сегодня проведено более 35 тыс. следственно-оперативных действий, в том числе 20 тыс. осмотров, допросов, обысков. Назначено 3,5 тыс. судебных экс­пертиз. Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых.

В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет.

Безработные, без высшего образования.

Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступ­ных групп, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Один из таких – Арман Джумагельдиев, так называемый Дикий Арман и 14 членов его группировки.

– Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления – громили магазины, занимались мародерством, нападали на адми­нистративные здания. Всего на причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тысяч лиц, – отметил Генпрокурор.

Сейчас Межведомственная следственно-оперативная группа отрабатывает ряд направлений тех событий. Первое – по организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела.

– В Актюбинской и Жамбылской областях арестованы 9 организаторов. Они подозреваются в призывах к беспорядкам, погромам государственных и коммерческих объектов. В отношении участников беспорядков возбуждено 15 уголовных дел. В качестве подозреваемых по этим делам проходят 527 человек. Под арестом находятся 278 лиц, – привел данные Берик Асылов.

По актам терроризма расследуется 46 уголовных дел. По всем фигурантам проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Однако здесь важно понимать, в чем состоит различие массовых беспорядков от актов терроризма. И при беспорядках, и при совершении терактов происходят насилие, погромы, вооруженное сопротивление. Но беспорядки носят хаотичный характер, никакие требования к власти не предъявляются. В свою очередь цель террористических актов – устрашить население и намеренно парализовать деятельность госорганов.

– Выдвигаются требования к властям, с применением оружия захватываются или уничтожаются стратегические объекты, органы власти и правопорядка. Как я уже говорил, это акиматы, аэропорты, здания ДКНБ, полиции, телевидение и связь. Согласно статье 255 Уголовного кодекса, такие действия квалифицируются как акты терроризма, – напомнил глава Генпрокуратуры.

Между тем, как сообщил председатель общественной комиссии по расследованию январских событий адвокат Абзал Куспан, совместно с органами прокуратуры удалось освободить из-под стражи более 250 человек.

– Я хотел бы поблагодарить Главу государства Касым-­Жомарта Токаева от имени комиссии и от имени сотен граждан, которых мы защищали, за то, что создали нам такую возможность. Решимость Главы государства во время этих событий дала нам силу. С самого начала он дал открытое интервью, смело отвечал на волнующие общественность вопросы, с самого начала требовал от следственных органов максимально прозрачного, объективного, всестороннего расследования произошедшего, – отметил Абзал Куспан.

Адвокат добавил, что целью комиссии является установить непричастных к преступлениям во время январских беспорядков и тех, кто не представляет опас­ности для общества.

– Мы постепенно достигаем этой цели. Комиссия с помощью местных органов прокуратуры посетила следственные изоляторы, ознакомилась с ситуацией, ее представители лично встречались с заключенными, услышали из их уст сведения, встретились с их родственниками, адвокатами, а также известными в стране общественными деятелями, ознакомились с материалами уголовных дел. В результате работы комиссии совместно с местными органами прокуратуры удалось освободить из-под стражи более 250 человек. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена, – добавил он.

Юрист отметил, что эта работа позволяет узнать общую картину по январским событиям в масштабах республики и сделать предварительные выводы о проделанной работе со стороны правоохранительных органов.

Также общественная комиссия сделала ряд наблюдений, которые являются очередным очевидным свидетельством целей этого бунта. Начало массовых беспорядков пришлось на один период времени, провокаторы агитировали всех, кто выходил на мирный митинг, захватывать акиматы областей и городов, в некоторых случаях действия правоохранительных органов были несвоевременными.

– Мы убедились в том, что среди митингующих были группы людей, заинтересованных в беспорядках. Они работали организованно, целенаправленно, – резюмировал адвокат.

К слову, в этих событиях участвовали и иностранные граждане. Отвечая на вопросы депутатов, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев констатировал – в Казахстане после январских событий расследуют уголовные дела в отношении 19 иностранцев.

– В настоящий момент после январских событий в уголовном производстве находятся 19 иностранных граждан. 11 из Узбекистана, четверо – из России, двое – из Кыргызстана и по одному человеку из Китая и Таджикистана. Деяния этих граждан в массовых беспорядках оцениваются по статье «Кража». Следствие еще ведется, могут быть изменения, – сказал Серик Шалабаев.

Отдельно Берик Асылов остановился на правовой оценке дейст­вий отдельных руководителей силовых структур. Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ г. Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводятся сбор и анализ доказательств. Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается.

Преступники похитили 3 тысячи единиц огнестрельного оружия

Доложил Генпрокурор и о похищенном оружии. Только из двух департаментов полиции – Алматинской и Жамбылской областей, преступниками похищено почти 800 единиц огнестрельного оружия, в том числе 262 автомата, 501 пистолет, 12 гранатометов, пулемет и свыше 60 тыс. боеприпасов. Всего из охотничьих магазинов и оружейных арсеналов правоохранительных и специальных органов похищено почти 3 тыс. единиц оружия. Из этого объема найдена лишь треть, или 771 единица. Прозвучала и тревожная статистика – более 2 тыс. единиц оружия, в том числе автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, а также гранаты, до сих пор находятся на руках преступников.

– Им можно вооружить целый полк. Понятно, что мирным жителям это оружие не нужно. Оно похищалось для масштабной дестабилизации ситуации в стране. По всем этим фактам расследуются уголовные дела, – сказал Генпрокурор.

Отдельно Берик Асылов остановился на такой неоднозначной теме, как пытки задержанных. Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти. В антикоррупционной службе 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу.

Девять наиболее резонанс­ных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры.

В рамках указанных дел задержаны 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников ДКНБ и один полицейский. Все они с санкции суда арестованы.

В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании департамента полиции Алматинской облас­ти. В городе Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 граж­данам, которых похитила прес­тупная группа Дикого Армана. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер. Еще два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался.

Между тем, если судить по информации главы Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, вопрос пыток не так однозначен. Сегодня Антикор прекратил 7 уголовных дел по факту пыток после январских событий, поскольку объективных данных, свидетельствующих о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, не было установлено. Но…

– По всем уголовным делам составлен план расследований, который содержит комплекс следственно-оперативных мероприятий. Многие заявители указывают на полицейских, которые были в масках и касках, то есть они даже не видели их лиц и не знают имен. Сейчас следствие по крупицам, показаниям заявителей и очевидцев, сохранившимся записям с камер видео­наблюдения восстанавливает январские события. Эта работа осложняется тем, что многие камеры не функционировали либо были повреждены в ходе самих беспорядков. Большинство заявителей подозреваются в активном участии в массовых беспорядках, – сказал он.

Также, по его словам, не может исключаться версия, что эти травмы могли быть получены непосредственно в уличных беспорядках.

– Поэтому следственные дейст­вия также направлены на установление временного периода получения заявителями телесных повреждений. По всем уголовным делам назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас известно, что у 46 заявителей обнаружены легкие телесные повреждения, у 6 – средней тяжес­ти. При этом у 25 лиц телесные повреждения не обнаружены, – сказал Олжас Бектенов.

Он привел данные, согласно которым после январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления на действия сотрудников силовых структур. По данным заявлениям в Антикоррупцион­ную службу из прокуратуры и Министерства внутренних дел поступило всего 125 уголовных дел. По 109 заявлениям досудебные расследования начаты Антикоррупционной службой. В итоге Антикором проводятся расследования по 234 уголовным делам.

По его словам, по уголовному делу, где один заявитель утверж­дал, что их пытали с применением высоких температур, своевременно проведен весь комплекс следственно-оперативных мероприятий.

– В результате заявителям удалось опознать сотрудников полиции, которые применяли недозволенные методы. После закрепления всех доказательств данное дело передано спецпрокурорам. Также спецпрокурорам передано еще 8 уголовных дел, связанных с причинением смерти человеку, – констатировал Олжас Бектенов.

Те, кто стоит за этим кровавым мятежом, были готовы на все. Жертвы января – лишь пешки для них, жертвоприношение ради личных целей. 230 человек погибли в те страшные дни, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – их 139 человек.

В связи с этим депутат Мажилиса Гульнара Бижанова предложила назначить семьям погибших в январских событиях сотрудников правопорядка ежемесячные выплаты.

– В январские дни погибли сотрудники органов правопорядка. Их дети остались без кормильцев. Мы не можем их оставить без государственного попечения. Поэтому предлагаем назначить для таких семей ежемесячные выплаты в размере 40% от установленного законом денежного содержания. Предоставить детям погибших государственные гранты на учебу, – сказала она.

Отдельного социального внимания, считает депутат, заслуживают и те, кто в результате полученных увечий утратил возможность продолжать службу.

– Считаем, что будет справедливым им назначить льготные пенсии независимо от срока выс­луги лет, – сказала депутат.

Было отмечено, что в трудный для страны час на защиту нашей государственности, жизни и безо­пасности казахстанцев встали сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии и даже юные курсанты. Именно они ценой своей жизни, здоровья, своего будущего отстояли устои государства.

Известно, что залогом безопас­ности и правопорядка в любой стране являются боеспособная армия, компетентная и сильная полиция. Именно они в нужный момент самоотверженно встанут на защиту граждан своей страны.

– Мы также должны создать все условия, чтобы эти фундаментальные институты государства могли полностью отдаваться несению службы во имя интересов Отечества, – сказала Гульнара Бижанова.

Что касается бандитов, то и среди них есть потери. Установлено, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидированы 86 нападавших.

По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, 2 – ножевыми, 3 – с другими травмами и ожогами. В других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.

– На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, 8 – в Алматинской области и один в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах, – сказал Генпрокурор Асыл Бижанов.

Айман умарова: только президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство

К январским событиям готовились минимум два года. Такое заявление на заседании сделала член общественной комиссии по расследованию январских событий «AQIQAT» адвокат Айман Умарова.

– Хотя о существовании террористических ячеек информация просачивалась и ранее. Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше – с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги – это начало того, что мы видели воочию, – сказала она.

Айман Умарова также отметила, что январские события состоят из информационной подготовки, самой инфовойны и событий на улице.

– Исходя из событий, информации, которую подавали нам СМИ, технологий, использованных во время январских событий, в том числе технологий управления толпой, сбора масс, их активизации на совершение уголовных правонарушений, однозначно можно сказать, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб, а также криминалитет. Действия акторов событий, технология проведения очень схожи с действиями советской школы подготовки оперативных служащих, – сказала Айман Умарова.

Специалист считает, что основной целью январских событий был насильственный захват власти, и только благодаря руководству страны этого не произошло.

– Только Президент своими решительными действиями остановил хаос и сохранил государство, – сказала она.

Так в чем же настолько не мог­ли согласиться с действующей властью те, кто стоит за кровавым январем, что у них стояло на кону?

По мнению Айман Умаровой, которое она высказала откровенно и недвусмысленно, этими провокациями Главе государства Касым-Жомарту Токаеву могли мстить за начатые реформы, в числе которых инициирование Национального совета общественного доверия.

– После прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания Национального совета общественного доверия начали проводиться политические и другие реформы, особое внимание Президент уделял правам человека. И для КНБ, обладающего безграничной властью, ситуация начала выходить из-под контроля. Возможно, именно поэтому мирные митинги были использованы в своих целях. Так как, всем известно, были внесены изменения в Закон «О мирных собраниях», где организация мирных собраний стала носить уведомительный характер, – считает Айман Умарова.

Подозрительным она назвала тот факт, что до начала мирных митингов, которые стали бы отправной точкой для других уголовных правонарушений, резко начали повышать цены на газ, понимая, что жители Мангистауской области выйдут на протесты.

– Общество после событий в Жанаозене, произошедших в 2011 году, чувствительно относится к происходящим в Мангистауской области митингам. Внимание народа, правоохранительных органов, органов власти было направлено на Мангистау­скую область, как и было задумано технологами насильственного захвата власти, – заявила Айман Умарова.

Прозвучал на заседании и воп­рос, которым задаются, наверное, даже обыватели. Кто закулисный дирижер бунта?

Его и задали депутаты. Отвечать пришлось Генпрокурору.

– Более 2 месяцев расследуем. Главный вопрос – кто организатор, это очень серьезный воп­рос, поэтому сразу ответить в настоящее время затрудняюсь. В конце расследования придем к этому точно, – сказал он.

Между тем Айман Умарова недоумевает, почему в отношении руководства КНБ нет регистрации дела по терроризму.

– Если вы обратите внимание на выступления руководителей правоохранительных органов, то заметите, что не услышали о регистрации уголовных дел по актам терроризма в отношении Карима Масимова, его заместителей и руководителей региональных департаментов КНБ. Каковы причины, когда есть все основания для этого? Прокуратура и другие правоохранительные органы считают, что они не имеют отношения к актам терроризма, массовым беспорядкам только потому, что их не было на месте события уголовных правонарушений? – задалась вопросом адвокат.

По ее словам, несправедливо, что совершение уголовных правонарушений вменяется лишь исполнителям актов терроризма, а про организаторов забывают.

– Мы полагаем весьма неоправданным, когда вменяют совершение уголовных правонарушений лишь исполнителям актов терроризма, а про организаторов забывают. Так кто же организатор актов терроризма и других уголовных правонарушений, нацеленных на насильственный захват власти? Возможно, вы считаете, что цель была совершить акты терроризма и разойтись по домам? – вновь задалась риторическими вопросами Айман Умарова.

Поинтересовались депутаты и тем, какой срок заключения ждет экс-главу КНБ Карима Масимова в случае, если его вина будет доказана.

– По бывшему главе Комитета национальной безопасности и трем его заместителям и еще по двум руководителям возбуждены уголовные дела по госизмене, попытке захвата власти, превышению полномочий, а также получению взятки в особо крупном размере. Бывший глава КНБ и три его заместителя арестованы, – напомнил Генпрокурор.

Он отметил, что меру ответственности за эти деяния дадут судебные органы.

– Мы думаем, что дадут оценку судебные органы. По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы. Но сейчас расследование еще ведется, – сказал он.

Ущерб исчисляется миллиардами

Говорилось на заседании и об экономическом ущербе январских событий. Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что в настоящее время Правительством совместно с местными исполнительными органами и организациями проводится работа по восстановлению объектов государственных органов и возмещению ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате беспорядков.

– В ходе январских событий в 8 регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Общая сумма ущерба составила порядка 30 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 миллиардов тенге, – констатировал Роман Скляр.

Он также отметил, что по всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28, а также капитального ремонта и реконструкции 14 зданий. На сегодня текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы 5 зданий, оставшиеся 2 объекта – в мае и июне этого года.

– По требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также ведутся работы. Согласно графику по 7 зданиям завершение работ будет в марте, 5 объектов – в июне т. г. Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата г. Алматы и ТРК «Казахстан» ожидается в октябре этого года, — уточнил Роман Скляр.

Также, по его информации, в ходе беспорядков пострадало имущество 1 630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба порядка 38,6 млрд тенге.

В ходе заседания выступающие подчеркивали – проводя восстановительные работы, необходимо одновременно начинать социальные преобразования. Именно многолетняя экономическая нестабильность в определенной степени стала той благодатной почвой, на которой эти январские события обрели такой масштаб. Глава государства на протяжении двух лет в каждом выступлении, Посланиях говорил об этом. К сожалению, госорганы не услышали. Либо не захотели услышать.

Как отметил мажилисмен Берик Дуйсенбинов, во время встреч с задержанными стало понятно, что среди них есть молодые люди, которые поддались влиянию толпы, безработные, перебивающиеся случайными заработками, лишь бы помочь родителям.

– Не является ли доказательством этой нищеты изношенная летняя обувь, оставленная в лютые морозы января перед магазином?! Так какие срочные меры принимаются для того, чтобы трудоустроить эту молодежь и улучшить качество ее жизни, чтобы она искала свое счастье не на площади, а в честном труде, достойном заработке? – спросил депутат.

Не секрет, что сегодня наши граждане в поисках работы, знаний оставляют родные места и концентрируются в крупных городах – возле столицы и Алматы формируются агломерации с населением 40–50 тыс. человек. Подавляющее большинство этих жителей составляют молодые люди. Эти территории вместо того, чтобы быть зонами продовольственной безопасности вокруг больших городов, становятся опасными гетто.

– Качественное трудоустройство молодежи должно стать ключевым критерием деятельности местных акимов. Чего мы ждем от безработной, социально незащищенной молодежи, не имеющей необходимой поддержки? Пора комплексно подходить к проблемам молодежи в стране, – считает Берик Дуйсенбинов.

Депутаты подчеркнули – нужен честный анализ событий января 2022 года. Теперь перед всеми нами стоят трудные задачи и решения. Пришло время исправлять то, что копилось десятилетиями.

Как отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, сегодня важно извлечь уроки из январских событий и понять важный момент – в эти критические часы Глава государства принял смелые, ответственные и единственно верные решения, которые вывели страну из-под такого сильного удара.

– Ситуация стабилизировалась в кратчайшие сроки. Все спикеры, выступившие на сегодняшнем заседании, отметили, что благодаря решениям Президента наша государственность сохранилась. Со временем мы поймем, что это единственный правильный шаг для сохранения страны и целостности, – сказал спикер.

Также он подчеркнул, что расследование каждого дела должно быть тщательным. На чаше весов – судьбы людей.

– Президент дал поручение – невиновный не должен подвергаться наказанию, а преступники должны ответить по всей строгости закона. Это задание должно быть выполнено безукоризненно, – сказал Ерлан Кошанов.

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