Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова заслушал ответы госорганов о ходе расследования январских событий. От уполномоченных структур, которые ссылаются на тайну следствия, сенсаций не прозвучало. Смелее в этом смысле оказалась член общественной комиссии по расследованию январских событий «AQIQAT», адвокат Айман Умарова, чьи заявления и выводы никто из представителей силовых структур, несмотря на наличие открытой трибуны, не оспорил, хотя адвокат подчеркнула: комиссия не подменяет судебное расследование. Вывод общественной комиссии очевиден – это была наглая и беспрецедентная попытка захвата власти теми, кому проводимые руководством страны реформы оказались помехой для реализации личных властных и финансовых интересов.
И этот тезис на заседании также не был оспорен.
Генпрокурор: мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма
Началось заседание с демонстрации подготовленного Генпрокуратурой короткометражного фильма о трагических событиях января. Хроника закрепленных на ленте кадров четко показывает, когда произошел перелом от протестов с требованиями решения накопившихся и нерешаемых долгие годы социально-экономических проблем к бунту тех, кто присоединился позже, тех, кого курировали из тайного закулисья, кто предал страну, пустил ей кровь, кто вверг народ в страх и горе. Кто ради достижения своих целей был готов разрушить государство… Впрочем, об этом позже.
Итак, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил – сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших.
– Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18–20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков около 3,5 тысячи раненых, или 80% от всех, получивших травмы в те дни.
Но даже тогда по нападавшим не стреляли! В той сложной обстановке сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия: резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, – констатировал Генпрокурор.
Очевидно, это было воспринято как слабость. Толпа с еще большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства. К примеру, 5 января в Алматы нападавшие на пожарной машине и грузовике проломили забор и ворвались в Резиденцию Президента. Они были вооружены. В этом же городе, на углу улиц Байтурсынова и Толе-би, на захваченном бензовозе сначала протаранили спецавтомобиль полиции, а затем направили его на полицейское оцепление. В Кызылорде захватили КамАЗ и на нем целенаправленно совершили наезд на военнослужащих Нацгвардии, один погиб на месте.
Так, область за областью, город за городом страну охватил хаос. Было повреждено более 1,5 тыс. государственных и коммерческих зданий. Сожжено 765 автотранспортных средств, включая машины пожарной, скорой помощи, полиции и гражданские автомобили.
Причинен многомиллиардный ущерб гражданам, бизнесу и государству.