Кто там шагает с евро? Влево? Вправо? Прямо?

Мои друзья в Германии с какой-то ностальгией показывали бережно хранимые ими дойч-марки. Уж столько лет прошло, но они, признавая, что с евро стало удобней путешествовать по Европе, до сих пор все-таки поминают, как меняли их на евро, как округляли цены при обмене марок не в пользу граждан. Вроде мелочь, но помнят. Да и полученный в довесок "бонус" – вся остальная недисциплинированная, с ленцой Южная и Восточная Европа стала, считают они, тяжким бременем, упавшим на трудолюбивых и ответственных немцев. Они такие, немцы, – трудолюбивые и ответственные. Кто ж спорит.Это только на первый взгляд вся Европа похожая. Но она разная: у каждой страны свой характер, своя исторически сложившаяся национальная идентичность, собственная ментальность, самобытная культура, традиции. Не говоря уже о разной структуре экономик, различной организации общественного строя, семейного уклада. А потому уже не раз приходилось читать и слышать от экономистов, политиков и простых граждан зоны евро, что при объединении в ЕС нужно было учитывать не только макропоказатели, но и национальные особенности хозяйствования, которые формировались столетия­ми и которые в конечном итоге определяют экономические уклады стран. Нельзя "зачесать" всех под одну социально-экономическую "гребенку" под крышей соединенных штатов Европы, теперь считают многие, иначе кто-нибудь да выбьется из строя.Вот потому и "сбацали сиртаки" 25 января греки, уставшие от кризиса и навешенного на них ярлыка аутсайдеров еврозоны. Образно говоря, выдали греки не просто сиртаки, а перепев боевой "Катюши", переложенной на слова греческих партизан. Это не просто символично. Это решительно и категорично: терять-то больше нечего. Ну разве что долг парнерам по еврозоне в 240 млрд. евро.Еврократия дожала-таки до бунта на корабле. И пришедшая к власти левая коалиция СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом, поддержанная народом, теперь выступает против жесткой экономии, навязанной Еврокомиссией и в первую очередь Германией. Сложное экономическое положение страны, фактически внешнее управление – "директивами по электронной почте" – как выражались люди на площадях, укреп­ляют греков в необходимости выхода из еврозоны и возврата родной драхмы. СИРИЗА, отвечая ожиданиям своих сторонников, заявила, что этот выбор народа "положил конец диктату тройки кредиторов".Накануне исторического для греков выбора комментарии были разные: от "невелика потеря" – про возможный уход греков из зоны евро – до "угрозы цепных реакций". И если некоторые политические "высокие лбы" заговорили о нереальности такого сценария, смахивающего на шантаж и самоубийственного исключительно для Греции, то эксперты и аналитики под аккомпанемент победного сиртаки уже осторожно говорят о необходимости поиска компромиссных вариантов, считая выбор греков угрозой всему Евросоюзу.Дэвид Кэмерон – премьер-министр Великобритании, которая не входит в зону евро, считает, что результаты выборов в Греции усилят экономическую нестабильность в Европе. И именно поэтому надо «придерживаться плана по обеспечению безопасности дома». В смысле своего дома, Великобритании.Все понимают, что предвыборные обещания не всегда выполняются победившими политиками. Но в этом случае ставка больше, чем одна страна. И на авось полагаться нельзя, поняли в Европе. Греки "обязательно попытаются договориться о смягчении условий, а также постараются начать дискуссию о сомнительной пользе экономии не только для Греции, но и для Европы в целом", такое мнение аналитика Hellenic Foundation for European and Foreign Policy Джорджа Тзогопулоса цитировали многие СМИ.А за пару дней до выборов Financial Times опубликовала обращение к европейским властям 18 известных экономистов и экспертов с призывом к частичному списанию долгов Греции. Они изложили свои предложения по выходу страны из долгового тупика. Одно из них – обслуживание долговых обязательств только при условии, если темпы роста ВВП будут выше 3%. "Мы считаем, что Европа в целом выиграет, если Греции будет предоставлен шанс начать с чистого листа, – считают авторы обращения. – Стоит напомнить, что экономика Германии смогла начать расти и провести серьезные реформы в 50-х годах XX века после существенного списания ее долговых обязательств".Пакет по реструктуризации долга Греции был предложен ими достаточно взвешенный. И, по всей вероятности, эффективный. Но, может быть, запоздалый: принятые ранее меры жесткой экономии привели не только к большому государственному долгу, но и социальному недовольству, обус­ловленному высоким уровнем безработицы, обнищанием людей. Будь антикризисные меры не столь жесткими, ситуация в стране могла бы развиваться в другом русле.К тому же и в стане стран-кредиторов желающих ждать и прощать долги пока немного. Сразу на следующий день после триумфа ­СИРИЗА представители Европейского центробанка и министры финансов стран еврозоны высказались против списания долговых обязательств Греции. СМИ цитировали члена Совета управляющих ЕЦБ Бенуа Керре, который заявил изданию Handelsblatt, что "Ципрас обязан платить по долгам. Таковы правила игры. Если он откажется платить, это будет считаться дефолтом и нарушением европейских правил. Долговыми обязательствами Греции владеют не спекулянты или хедж-фонды, а финансовые институты, которые подотчетны налогоплательщикам. Прощение долгов означало бы подарок в объе­ме 240 млрд. евро для Греции".Главы Еврогруппы Йерун Дейсселблум и ЕЦБ Марио Драги, министр финансов Германии Вольф­ганг Шойбле также высказались против долговых послаблений для Греции и списания ее долгов. Свое слово сказало и рейтинговое агентство Standard Poor’s, которое предупредило о возможности досрочного понижения суверенного кредитного рейтинга страны. Хотя в первые же часы после победы намеки на компромисс появились: Финляндия заявила, что не спишет долги, которые она выдала Греции. Однако, как заявил премьер-министр Александр Стубб, страна готова вести переговоры по увеличению периода выплат.К сговорчивости, по всей видимости, придется прийти и другим участникам зоны евро. Ведь если Мари Ле Пен – представитель лагеря крайне правых – дала этой победе СИРИЗА эмоциональную оценку: "чудовищная демократическая пощечина Евросоюзу", то прагматичные экономисты рассмотрели в этом мину, заложенную и под ЕС, и под единую европейскую валюту. Что может вызвать эффект домино и развалить еврозону. Ле Пен это устраивает, поскольку она хотела вывести Францию из ЕС и из зоны евро. Впрочем, так же, как Дэвида Кэмерона, который по-прежнему считает, что Великобритания должна выйти из ЕС.Очень многие политологи, наб­людая процессы в Европе, прогнозируют, что в ряде стран, например в Ирландии и Испании, могут также победить партии типа СИРИЗА. Они – с тем же настроем и с похожей риторикой, основанной на уязв­ленном национальном самолюбии. И поэтому требования греков сегодня сродни пресловутому камню на перепутье: "пойдешь налево, то бишь уступишь грекам – получишь те же пакеты требований от других стран". "Пойдешь направо, то есть будешь стоять за исполнение ими всех обязательств", греков не удержишь. И тогда не исключено, что на выход из еврозоны и зоны евро устремятся другие. Уже более значимые для ЕС страны.Впрочем, подавляющее большинство стран все-таки не склонно к саморазрушению союза. Но последствия коснутся их рикошетом. Так что побуждение к компромиссу в евростане, по всей видимости, окажется сейчас доминирующей внутренней политикой.Впрочем, в зоне евро достает и других проблем. Критике подвергается и объявленная Марио Драги масштабная программа выкупа активов. Совет управляющих ЕЦБ принял решение направить на выкуп обеспеченных активами ценных бумаг около 60 млрд. евро. Эта программа, как ожидается, будет продолжаться до сентября 2016 года. При этом объем программы количественного смягчения оценивается в 1,1 трлн. евро. Как отмечают деловые СМИ, на этих решениях единая европейская валюта продолжила снижение против доллара. С мая 2014 года евро потерял уже 20%.Это решение ЕЦБ раскритиковал президент немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн, заявивший, что запуск масштабной программы количественного смягчения несет в себе серьезные риски. В том числе риск возможной потери независимости ЕЦБ. "На нас будет оказываться серьезное политическое давление: страны, входящие в ЕС, будут выступать за сохранение низких процентных ставок в течение долгого периода времени", отметил он в интервью немецкому изданию Bild.Может оно и так, но важно помнить, что резкие движения финансовые власти и регуляторы без оснований не совершают. Они раньше других видят и реагируют на предвестников тектонических подвижек экономик, стремясь принять упредительные меры. И еще до того, как ЕЦБ запустило печатный станок, глава ЦБ Швейцарии Томас Йордан в середине января принял решение отказаться от привязки франка к евро. Хотя еще в декабре он говорил о необходимости поддержания курса в 1,2 франка за евро. В итоге франк резко подорожал по отношению к евро и доллару. По данным аналитиков, скачок курса составил почти 40%. И главной «жертвой» стала британская Alpari, а также ряд крупных брокеров. Теперь ожидают аналогичных шагов от Дании, национальная валюта которой – крона – также привязана к евро. Пока этого не произошло, но ЦБ Дании уже предпринимал попытку ослабить свою валюту, понизив ставки по депозитам.По всем признакам и комментариям события в зоне евро настраивают мировые финансы на готовность вновь войти в зону турбулентности. Учитывая урок НБ Швейцарии, нужно готовиться к абсолютно любому повороту событий, отмечалось в одном из комментариев. Есть, конечно, в стане аналитиков и еврооптимисты, которые считают, что регуляторы способны принимать меры, минимизирующие риски негативных факторов. Например, Роберт Халвер, аналитик Baader Bank, в одной из публикаций заявил, что "ЕЦБ будет делать то, что уже сделали другие центральные банки – японский и американский. Это последний шанс сохранить стабильность. Они не могут допус­тить еще один кризис суверенного долга, и ЕЦБ его предотвратит".Наверное, многим хотелось бы поверить в это. Но наблюдая, как участники зоны евро сами раскачивают лодку, соглашаешься с доводом, что вне зависимости от решений регулятора – ЕЦБ, участники рынка ждут повышенной волатильности. И событийный темп наращивает этот риск: пока статья готовилась к публикации, пришло новое сообщение, что Алексис Ципрас отказался от предвыборного требования о списании госдолга международными кредиторами. А министры финансов Европы в свою очередь пришли к соглашению о необходимости сотрудничества с новыми властями Греции "с целью сохранения целостности валютного блока". Теперь остается узнать цену компромисса и дождаться реакции греков. Или добившийся своего избиратель спляшет победный танец сиртаки, или по причине крушения надежд опять выйдет на улицы…