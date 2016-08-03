​Кто ты, древний воин?

В этот полевой сезон научно-исследовательский институт «Халық қазынасы» Национального музея Республики Казахстан проводит археологические изыскания на более чем десяти объектах. Один из них – погребально-ритуальный комплекс VI–V вв. до ­н. э.­­ «Төртоба», расположенный на территории Кобдинского района Актюбинской области.

О проделанной работе и результатах рассказал руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Акан Онгарулы:

– Комплекс «Төртоба» построен в честь представителя местной сарматской знати. В ходе пятилетнего комплексного исследования вокруг памятника были обнаружены 7 мест захоронений и 2 объекта для совершения ритуальных обрядов, относящиеся к разным историческим периодам. Памятник-могильник представляет собой земляную насыпь диаметром 50 м, высотой 4,7 м. При раскопках в этом году были обнаружены нетронутые могилы воинов.

Археолог сообщил, что могилы были возведены через несколько сотен лет после сооружения основного памятника. Два воина похоронены при полном вооружении, при них обнаружены луки и полные стрел колчаны, из колющего оружия – копья с железными наконечниками, из режущего – сабли и кинжалы. А в могиле третьего воина, найденного на краю ямы основного захоронения по центру насыпи, найден колчан с 184 бронзовыми наконечниками стрел.