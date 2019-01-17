Кто в ответе за газ?

Для начала уточним, что к наружным сетям газоснабжения относятся расположенные вне дома сети. И та утечка, о которой говорили проверяющие, была зафиксирована прежде всего на вводе в дома. По мнению специалистов, это исключает вероятность взрывов, поскольку газ растворяется в воздухе. Но во дворах запах газа чувствуется постоянно.

– В соответствии с Законом «О жилищных отношениях» у нас есть понятие разграничения сетей газоснабжения на наружные и внутренние. С 1997 года наружные сети газоснабжения и резервуарный парк были переданы в частное управление – юридическому лицу ТОО «АстанаГазКызмет», – рассказывает руководитель отдела газовой инспекции и контроля за подъемными сооружениями ГУ «Управление контроля и качества городской среды Астаны» Максат Абылов. – И теперь ежегодно собственник групповых резервуарных установок совместно с нашим управлением проводит плановые работы по техничес­кому освидетельствованию и диагностированию сосудов, работающих под давлением.

В итоге проходит плановая замена подземного газопровода на отдельных участках сетей. Говорить о полной замене газопроводов пока не приходится. Дело в том, что к централизованному газоснабжению подведена только старая часть города. Этим системам в действительности уже более 25–30 лет. И пока приходится ограничиваться плановым ремонтом в соответствии с утвержденным тарифом.

– У них есть тариф, который регулирует антимонопольный комитет. В этом тарифе и «сидит» инвестиционная программа по техническому перевооружению, – поясняет Максат Абылов. – Однако профилактическая работа не затрагивает внутриподъездные помещения.

Как пояснил представитель инспекции, в соответствии с тем же Законом «О жилищных отношениях» они относятся к общедомовым инженерным сетям и потому считаются общедомовым имуществом объекта кондоминиума. Получается, что и ответственность за их использование полностью возлагается на жильцов и собственников нежилых помещений в много­квартирных жилых домах.

А тем временем аким Астаны поручил управлению провести внеплановую проверку состоя­ния именно внутриподъездных сетей. По словам Максата Абылова, уже проверено свыше 200 домов, а в течение 20 дней проверят и все остальные. И по результатам актов технического состояния домов, где выявят замечания, уведомления выдадут соответствующим органам управления на полное устранение. Непосредственным устранением же должны заниматься специализированные аттестованные в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности организации.

Но если с централизованным газоснабжением ситуация более или менее нам ясна, то к розничной реализации сжиженного газа через бытовые баллоны пока еще есть вопросы. Дело в том, что многие горожане используют газбаллоны в быту. При этом отдельные идут на неоправданный риск, поднимая опасные баллоны на недопустимую высоту. Запрет на хранение и применение газа в бытовых баллонах в много­квартирных жилых домах этажностью более 2 этажей в свою очередь прописан в Законе «О газе и газоснабжении в РК».

«Но это положение не всегда исполняется», – сетуют в управлении контроля и качества городской среды. В то же время они направили уведомления во все органы об усилении работы по обходу помещений для выявления фактов использования баллонов при недопустимых условиях.

– При обнаружении подобных фактов они обращаются к нам в управление, и мы уже с собственниками помещений проводим разъяснительную работу, – комментирует Максат Абылов. – Выдаем уведомление о запрете на использование. Правда, этим пока все и ограничивается.

По его словам, на сегодня в связи с имеющимися законодательными коллизиями меры принять в отношении таких людей невозможно. Но при внесении изменений в законодательство нарушения за безопасную экс­плуатацию систем газоснабжения будут предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях.

К слову, граждане в основном откликаются на призыв контролирующих органов и отказываются от использования баллонов в бытовых условиях. Хотя последние случаи в Астане показали, что делают это не все. Так, 26 декабря прошлого года вспышка газовоздушной смеси произошла в одном из ресторанов столицы. Дальнейшего возгорания не случилось, но теперь расследованием причин инцидента занимается собственник организации. Вопрос находится на контроле управления контроля и качества городской среды. А второй случай произошел уже в январе текущего года, когда на базе КазНИИ прогремел взрыв газового резервуара. Расследованием причин этой аварии занимается уже государственная комиссия под председательством уполномоченного органа в области промышленной безо­пасности.

Вообще, учет абонентов газонаполнительные станции должны вести самостоятельно. По сведениям департамента Комитета индустриального развития промышленной безо­пасности по Астане, у них есть журналы прохождения инструктажа пользователями газовых баллонов, освидетельствования баллонов, аварийных заявок и несчастных случаев. Другой вопрос, что ответственность здесь несет также и потребитель. Ведь он решает, в каких условиях будет хранить, а потом и использовать газ.