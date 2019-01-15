Кто в ответе за качество образования?

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Сакен Омаров

Взять хотя бы показатели по Единому национальному тестированию. В 2018 году, по данным РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК, пороговый балл ЕНТ не преодолели около 15 тыс. казахстанских выпускников.

Ситуация в регионах в большей степени показывает, на каком уровне находится образовательная система. К примеру, в Атырауской области 5-я часть выпускников не смогла пройти пороговый балл. В чем причина: в низком уровне знаний учеников или их преподавателей? Как рассказали в областном управлении образования, низкий уровень знаний выпускники показали по базовым (обязательным) предметам – математике, истории Казахстана (10–11 баллов). Снизились показатели и по профильным предметам – человек и общество и всемирная история.

Подростки, на протяжении долгих лет учебы получающие отличные оценки, во время сдачи ЕНТ с треском его проваливают. В Атырауской области из 150 выпускников, окончивших школу с «Алтын белгі» и отличием, набирали по 45–50 баллов. В управлении образования считают, что это недоработка преподавательского состава учебного заведения. Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей. И ежегодно делают ставку на повышение квалификации педагогов. Только в 2018 году более 1,5 тысячи учителей Атырау прошли курсы повышения квалификации. Особое внимание уделяется и языковым курсам.

– С нового учебного года предметы химия, биология, физика и информатика ведутся на английском языке, для этого 200 учителей города обучились на специальных курсах, – рассказал заместитель руководителя отдела образования Атырау Алмабек Абдолов.

Для более глубокого изучения основ преподавания на английском языке в августе прошлого года между областным управлением образования и Кембриджским университетом был заключен договор о проведении стажировки атырауских педагогов. На первоначальном этапе 6 учителей английского языка и биологии были направлены в Великобританию.

– Они пройдут обучение в одном из престижных вузов Старого Света. Тема обучения – «Проб­лемы педагогики. Куррикулум. Лидерство в образовании». Уверены, полученные знания они смогут с пользой применять в своих образовательных дисцип­линах, – подчеркнули в управлении образования. Отметим, что в нынешнем учебном году по Атырауской области более 100 школ внедрили трехъязычное обучение.

Власти стараются создать все условия для улучшения образовательной системы региона – повышать профессиональные качества педагогов, строить современные образовательные учреждения, внедрять новые формы обучения и создавать клубы по интересам. Но сущест­венно обновить кадровый состав педагогов пока не очень получается. Только в Атырау на сегодня имеется более 360 вакансий. Школам областного центра не хватает учителей начальных классов, преподавателей по математике, физике, русской литературе и так далее.

Эту проблему предполагают решить в ближайшие годы, привлекая молодых специалистов из других регионов и выделяя гранты на обучение местных. За последние 2 года местный бюджет выделил более 300 грантов на подготовку специалистов по педагогическим специальнос­тям. Через несколько лет они будут готовы прийти в школы и обучать детей.

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