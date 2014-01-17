Экономика
Кто в рабочие пойдет?

– Но если все парни и девчата станут получать высшее образование, то кто же тогда будет работать на фабриках и заводах, на молочно-товарных фермах и в машинно-тракторных мастерских? – задается вопросом председатель ОО «НПО Зият Қор» Бауржан Ибраев. – Ответ очевиден: следует одновременно использовать опыт советского прошлого и принимать нестандартные решения, исходя из ситуации, сложившейся в наши дни.

Об этом и многом другом шла речь на встрече с учащимися 9–11-х классов городских школ, организованной в СШ № 19. Она была посвящена обсуждению Стратегии «Казах­стан-2050», пропаганде рабочих, технических специальностей, а также популяризации среди молодежи незаслуженно занесенной в число непрестижных профессии врача. В беседе приняли участие молодой специалист, технолог ТОО «Кокшетауский гормолзавод» Зарина Искакова, инженер-технолог АО «Тыныс» Валентина Каплина и заместитель главного врача Кокшетауской городской больницы Михаил Демин. Они рассказали старшеклассникам о своем трудовом пути, особенностях профессии, о признании заслуг и уважении, которых достигли благодаря добросовестному труду. Зарина Искакова, недавно окончившая Семипалатинский технологический институт, начав с того, как она пришла к выбору будущей профессии, охотно давала советы ребятам, обращавшимся к ней с вопросами.

Школьникам представилась возможность спросить гостей об особенностях производства на предприятиях, где они трудятся, о роли молодежи в современном обществе. Ответили гости и на вопросы детей, которые касались трудностей учебы и размера зарплаты специалистов. О требованиях к тем, кто хотел бы работать на заводе АО «Тыныс», проинформировала Валентина Каплина. Дело в том, что это предприятие сегодня испытывает острую нехватку квалифицированных инженерных кадров, а кокшетауские вузы,по ее словам, не в состоянии подготовить специалистов, так нужных на здешнем производстве. А для того чтобы получить профессию инженера, нужны проч­ные и основательные знания по физике и математике.

Искренне заинтересовал школьников рассказ Михаила Демина о важности профессии врача, который несет ответственность за жизнь человека, о работе больницы, которая по праву считается одной из лучших в республике. Неоднократно медики этого ЛПУ завоевывали на республиканских конкурсах звания лучшего врача и медсестры Казахстана. Также Михаил Павлович рассказал о лучших вузах страны, готовящих сегодня специалистов здравоохранения. К слову, в процессе общения с гостями выяснилось, что 12 из 75 собравшихся в зале юношей и девушек после окончания школы планируют поступать в медицинские вузы, а четверо намерены избрать техническую профессию, стать инженерами и работать на заводах.

В завершение встречи ее участники договорились об организации экскурсий для учащихся школ города на предприятия, которые представляли гости. Всего же с начала года ОО «НПО Зият Қор» было проведено более 20 подобных мероприятий со школьниками Буландынского, Зерендинского, Енбекшильдерского районов, Степногорска и Кокшетау.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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