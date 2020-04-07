Кто – в WhatsApp , кто – в школу

Вне зоны доступа

Такого количества школяров нет ни в одном регионе страны. В общей сложности в Туркестанской области сейчас около полумиллио­на учащихся. Если быть совсем точным, то в 909 школах, 6 из которых частные, обучаются 488 182 ребенка. При этом 80% из них проживают в сельской местности.

Сложностей с введением дис­танционного обучения в регионе оказалось много. На протяжении весенних каникул специалисты областного управления развития человеческого потенциала напряженно искали варианты организации занятий школьников.

Цифровизация в области продолжается. В начале года Минис­терство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности оценило работу по цифровизации, проводимую регионами. Так вот туркестанцы уже тогда попали в число отстающих по цифровизации и реализации концепции Smart сity.

Показатель цифровизации в Туркестане на тот момент составил 38%, областной центр в рейтинге оказался в хвосте, заняв 14-ю позицию из 17 возможных. Лидерами в списке стали Нур-Султан, Алматы и Уральск. Шымкент, реализовавший концепцию Smart сity на 51%, оказался в середняках, заняв 8-ю позицию.

Изначально было понятно, что при таком раскладе на онлайн-обу­чение везде перейти не получится. Многие населенные пункты в Туркестанской области не имеют вообще доступа к Интернету либо время от времени возникают технические помехи. И речь не только об аулах, которые расположены на окраинах карты области. Такие зоны, по признанию заведующего городским отделом образования Арыса Абдихана Мусаева, есть даже в самом городе, не говоря уже о сельской местности.

Известный в области предприниматель Булат Алиев рассказал, что за свой счет поставил оборудование для полноценного доступа к Интернету с улучшенной скоростью в двух аулах Сузакского района и 2 года оплачивал его стоимость. А после того как перестал это делать, надеясь, что местная власть возьмет на себя расходы в рамках программы цифровизации, местные школьники остались без Интернета и, естественно, лишились доступа к удаленным образовательным ресурсам и возможности принимать участие в онлайн-олимпиадах и конкурсах и повышать свои знания дистанционно.

Работа над ошибками

Областное управление развития человеческого потенциала провело огромную организацион­ную и аналитическую работу, собрав с каждой школы, каждого города и района информацию по обеспечению педагогов и школьников электронными девайсами. Выяснилось, что, кроме проблем с устойчивой связью, во многих семьях нет ни ноутбуков, ни планшетов, ни компьютеров, ни смартфонов, чтобы школьники могли с их помощью приобщиться к онлайн-урокам. Часть из них не имеет дома даже телевизора, чтобы дистанционно включиться в процесс обучения по видеоурокам, трансляция которых уже ведется по телеканалам «Балапан» на казахском языке и «Ел арна» на русском языке.

Анализ состояния готовности отдельно взятой семьи показал, что чуть ли не каждый третий школьник области не имеет никаких электронных устройств, что уже само по себе делает онлайн-обучение в домашних условиях для них недоступным. Свыше 160 тыс. учащихся не имеют дома компьютерной техники, а у 124 тыс. школьников вообще нет доступа к Интернету. Выяснилось, что 19 564 семьи, в которых воспитываются 42 403 ребенка, находятся в положении ниже черты бедности и при всем желании купить гаджеты своим детям не могут. Без техники оказались и многие педагоги. Из 62 566 учителей области почти 9 тыс. не имеют никакой компьютерной техники. У 11 тыс. и вовсе отсутствует доступ к Интернету дома.

Так что, по большому счету, проб­лему не решает ни передача во временное пользование 29 тыс. единиц школьной компьютерной техники, ни покупка гаджетов за счет бюджета. А такой вариант тоже рассматривался. Сводная цифра в целом по области показала, что срочно необходимо изыскать в бюджетах городов и районов порядка 2,5 млрд тенге, чтобы купить планшеты для обеспечения ими школьников. Сделать это за время каникул, даже удлиненных, как это случилось в этот раз, задача практически невыполнимая.

И все же специалисты и руководство областного управления развития человеческого потенциала нашли вариант того, как сделать так, чтобы все до единого школьники приступили вовремя к урокам и в полном объеме освои­ли и усвоили программу обучения четвертой четверти.

– Основная масса школьников, порядка 420 тысяч, будет обучаться дистанционно через республиканские телеканалы «Балапан», «Ел арна», «Казахское радио», получать задания через Казпочту, – озвучила окончательный расклад заместитель начальника управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ардак Садыкова. – Учителя будут давать задания ученикам через WhatsАpp раз в неделю. Все местные телеканалы также готовы оказать свои услуги по ретрансляции образовательных программ в удобное для учеников время.

57 421 ученик городских школ, включая 32 школы Туркестана, 13 в Кентау и 3 в Арысе, смогут обучаться через образовательные платформы Bilimland, Daryn online, видеоконференцсвязь ZOOM и альтернативные мессенджеры Telegram, WhatsАpp. В департаменте говорят, что в случае загрузки видеоуроков в YouTubе-канал доступность детей к учебным ресурсам повысится до 70%. На помощь в организации дистанционного обучения свыше 2 тыс. детей, которые проживают в отдаленных селах, придет Казпочта.

За парту!

Для учеников более сотни школ Туркестанской области даже дис­танционное обучение, не говоря уже об онлайн-уроках, оказалось недоступным. По последним данным, 115 школ Туркестанской области с общим охватом 8 936 учащихся, в четвертой четверти будут работать в прежнем режиме, хотя еще в середине прошлой недели в областном управлении развития человеческого потенциала называли цифру почти в два раза больше. В основном это малокомп­лектные школы, количество учеников в которых от пяти до пары сотен человек. Как правило, они расположены в отдаленных уголках области. В этих населенных пунк­тах либо вовсе нет Интернета, либо сигнал настолько слабый и непостоянный, что организовать онлайн-обучение при всем желании не получится.

Больше всего таких школ в Казы­гуртском районе – 25, в Ордабасынском – 19, в Келесском – 11, в Кентау – 6. В сельской зоне Арыса 6 апреля в 9 населенных пунктах школы открыли свои двери для детей, хотя изначально планировалось, что их будет 11. Родители школьников двух аулов, после того как первые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Туркестанской области, наотрез отказались отпускать детей в школу.

В двух населенных пунктах – Кызылкопре, где есть средняя школа с 146 учащимися, и в ауле Каражантак, в которой обучаются около 200 школьников, – дети в школу не пойдут. Эту информацию подтвердил руководитель отдела образования Арыса Абдихан Мусаев, признавшись, что коррективы в образовательный процесс приходится вносить буквально на ходу.

– Интернет в этих аулах очень слабый, дети не смогут обучаться в режиме онлайн на образовательных платформах, – комментирует ситуацию Абдихан Мусаев. – С педагогами и родителями решили, что уроки будут проводиться через мессенджер WhatsApp. К тому же достигнута договоренность с местным телевидением, что с 17.00 до 20.00 они будут повторять образовательные видеоуроки, трансляция которых ведется по телеканалам «Балапан» и «Ел арна». У нас есть аулы, куда телевизионный сигнал не доходит. Там вся надежда на радиопрограммы и Казпочту.

По сообщению Ардак Садыковой, уроки в школах будут проходить в усеченном формате. Их продолжительность сократят до 30 минут, а на каждой перемене в классе будет обязательно проводиться дезинфекция.

Это одна из профилактических мер, которая поможет не допус­тить распространения инфекции и заражения детей. Естественно, руководство таких школ и педагоги возьмут под свой контроль соблюдение детьми правил личной гигиены и санитарии, обеспечат в учебных заведениях масочный режим и обработку рук дезинфицирующими средствами.

Справимся!

– Конечно, это непросто, и учителям нелегко перейти на дистанционный формат работы, – считает директор одной из частных школ Роза Пак. – Особенно это касается педагогов в возрасте. На каникулах они прошли обу­чение, все успешно освоили. Под занавес прошлой недели мы провели для преподавателей онлайн-конференцию, чтобы они не приходили в школу, закрепив технические навыки. Точно так же каждый классный руководитель, имея техническую платформу с родителями учеников, провел в пятницу такую конференцию с ними, пошагово объяснив им алгоритм действий. Родителям помогают и дети, для которых в этом вопросе нет никаких сложностей, они воспринимают все это спокойно, без стрессов и переживаний в отличие от родителей. Дети на каникулах уже получали по Интернету от учителей задания, показав свою готовность включиться в процесс. Так что, думаю, вместе, объединив усилия школы, родителей и детей, мы справимся!

Роза Викторовна считает, что ученики средней и старшей школы справятся без проблем с новым форматом уроков. А вот роль родителей в организации обучения детей начальной школы очень важна. Дети должны быть в режиме урока, не отвлекаться. Тут как раз важна помощь родителей. У учителя тоже есть возможность проконтролировать каждого, хотя виртуально это сделать сложнее.

– В наших классах по 24 ребенка, – говорит Роза Пак. – А ведь в большинстве шымкентских школ классы переполнены, обучаются 40 и даже больше учеников. Но обратная связь все равно есть, и педагог будет видеть, насколько все его дети включились в процесс, где у них пробелы в знаниях и что надо сделать, чтобы их устранить. Дети готовы и прямо ждут начала занятий. Столь длинные каникулы, невозможность выйти из дома их тоже утомила, стала испытанием. Они готовы и хотят учиться.