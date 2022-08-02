Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды

Рыбку ловить или бахчу растить?

Летняя жара еще больше усугубила ситуацию с нехваткой поливной воды, без которой сохнут поля и буквально на корню «горит» урожай.

…Достаточно съехать с международной трассы Западная Европа – Западный Китай у въезда в Шымкент, как сразу оказываешься в райском уголке у истока реки Буржар. Тут все предусмот­рено для того, чтобы забыть об июльской жаре: можно утолить жажду родниковой водой, посидеть на берегу с удочкой и даже порадовать себя жареной рыбкой, самолично выловленной из пруда.

Отдыхающим невдомек, что в этот самый момент в паре-тройке километров вниз по течению реки сельчане сокрушаются при виде обмелевшего водоема, доказывая друг другу, кто первым вправе пустить пересыхающий ручеек на свое поле.

«Битвы» за поливную воду в разгар лета нынче в регионе расширили географию. Кроме традиционного хлопкового крайнего юга, «жажду» испытывает бахча ордабасинских и отрарских земледельцев.

Дехкане населенных пунктов Талапты и Каргалы Отрарского района весь июль пытались добиться орошения своих земельных наделов, наблюдая, как из-за проблем с поливом на грани гибели оказалась почти тысяча гектаров бахчи.

Арбузы и дыни, вместо того чтобы налиться соком, все это время чахли под палящим солн­цем.

– В канале пусто, совсем уже воды нет, – сетует бахчевод Бактияр Мамбеталиев. – Я покупал солярку для насоса, отдал 15 тысяч тенге. А толку? Слишком мало воды. В поле земля пересохла. Получается, только добавил расходов, а урожай продать не удастся – кому нужны такие дыни? Их даже стыдно предлагать покупателям…

Попытки отдельных огородников в одиночку решить проб­лему оказались безуспешными. Вырастить хороший урожай в этом году не удалось и Бекжану Ибашеву. Дефицит поливной воды сказался не только на товарном виде, но и на вкусе арбузов и дынь.

– Потратил 12 миллионов тенге на проведение весенних полевых работ, – говорит Бекжан Ибашев. – Восемь миллионов тенге взял в кредит. И как теперь рассчитаться? Я ведь надеялся, что мой труд окупится. Технику нанимал в долг, обещая расплатиться после сбора и продажи урожая. В итоге все сохнет!

Убытки вместо желанной прибыли подсчитывают десятки отрарских земледельцев. Все они в один голос обвиняют в своих бедах мирабов, не обеспечивших их достаточным объемом поливной воды.

Раньше для полива сельхоз­угодий фермеры брали воду из канала, который принадлежит РГП «Казводхоз», но нынче ее стало недостаточно.

В этом году ирригаторы отмечают низкий уровень воды в магистральных каналах района. К примеру, канал имени Алтынбекова может пропускать 12 кубометров воды в секунду, а на деле – лишь 7–8 кубометров. При такой водной нехватке без запуска насосной станции не обойтись.

Самотеком влага не доходит до хвостовой части канала, а включить насосную станцию не получается весь июль. Виной тому – долги, накопившиеся за электрическую энергию.

Заместитель директора областного филиала РГП «Казводхоз» Аскар Кистаубаев, комментируя ситуацию, пояснил, что речь идет о 3,9 млн тенге, которые водопользователи с прошлого года задолжали энергетикам:

– Порядок есть порядок, и включить насосную станцию Кызылсу без погашения долга невозможно. Мы предупреждали об этом водопользователей неоднократно, еще с зимы. В этом году, согласно прогнозам, поливной воды ожидается меньше на 40%. В прошлом году сокращение составило 5%. Земледельцы должны это учитывать. Конечно, вода, поступающая на поля самотеком, намного дешевле обходится. Но если каналы полупусты, без насосов не обойтись, а электричество надо оплачивать. Мы почти тысячу метров канала, который из коммунальной собственности перевели на наш баланс, отремонтировали, но у маловодного года свой расклад.

Понятно, что такой ответ не устраивает земледельцев, исправно платящих за воду, как и тех, кто успел погасить долги до начала поливного сезона. Люди возмущаются, что стали заложниками ситуации, созданной неплательщиками. И требуют дать им воду, резонно спрашивая: а мы-то тут при чем?

В итоге местная власть взяла на себя гарантии по обеспечению уплаты долга перед энергетиками, районным подразделением областного филиала РГП «Казводхоз», тем самым пойдя навстречу бахчеводам. На исходе июля воду пустили на поля, но только получить урожай, на который земледельцы изначально рассчитывали, теперь вряд ли получится.

А вот жители Буржарского сельского округа соседнего Ордабасынского района продолжают требовать решения проблемы водообеспечения. Два искусственных водоема – Буржарский и Кеспе, построенные еще в союзную бытность и наполняющиеся за счет реки Буржар, сейчас напоминают большие лужи. Воды в котлованах объемом соответст­венно в 3 и 2,5 млн кубомет­ров для полива сельхозугодий не хватает.

Отсюда и бесконечные конф­ликты между водопользователями, не знающими, как разделить на всех то, чего не хватает.

– Озера наши летом мелеют и даже высыхают, река мелеет, из-за этого люди возмущаются, – говорит заместитель акима сельского округа Буржар Батыр Дуйсенбаев. – Народ считает, что всему виной база отдыха, построен­ная на родниках в истоках реки Буржар. Вдоль ее русла расположено семь аулов, 1 534 гектара поливных земель. Здесь порядка 11 тысяч человек живет, и все они с озер и реки поливают поля. Вот в чем проб­лема. В вегетационный период последние несколько лет совсем поливать нечем. В прошлом году в озерах даже обнажилось дно, чего отродясь не было. И нынешним летом к этому все идет. Дехкане правильно поднимают вопрос: как людям выращивать урожаи без поливной воды?

Проблемы полива местные жители напрямую связывают с тем, что у истоков реки была построена частная зона отдыха. На берегу возникли коттеджи, появились с десяток бассейнов для рыбалки, которые наполняют буржарской водой. Любой желающий может провести время у реки, и от любителей рыбалки и купания здесь нет отбоя.

Житель села Кайнар Данияр Калтаев утверждает, что, после того как появилась эта зона отдыха, сначала в реке исчезла рыба, а теперь вот и воды становится все меньше. Такое положение никого не устраивает – ни руководство сельского округа, ни население, которое опасается остаться без работы, а значит, и без средств к существованию. Единственный источник дохода для местных жителей – земледелие. Выращивают в этих местах в основном кукурузу, клевер, бахчевые культуры. Их самое время поливать, а воды не хватает...

Местные жители признаются, что еще каких-то пять лет назад ничего подобного и в помине не было: воды всем хватало, и люди жили дружно.

Есть уже фермеры, которые, оставшись без поливной воды, перестали обрабатывать землю. К примеру, житель села Теспе Каир­бек Жанторе, три десятилетия возделывавший бахчу, последние несколько лет без работы. Сельчанин утверждает, что на его поле даже сорняки не растут из-за засухи, и не понимает, почему решение вопроса с поливом урожаев, за счет которых и живет огромное число людей, так надолго затянулось.

В сельском акимате объясняют заминку тем, что несколько лет назад шесть аулов и 7 тыс. га земли передали из Ордабасынского района в состав Шымкента.

Туда же отошла территория, на которой предприниматель построил зону отдыха, что, возможно, и стало причиной локального маловодья. Дескать, это осложнило решение вопроса, потому что приходится писать письма в область, а уже оттуда их направляют в Шымкент. Такой долгий путь хождения бумаг затягивает и усложняет решение вопроса.

Между тем не все ясно и с правами владельца зоны отдыха. Во всяком случае, когда нынешней весной областной акимат обратился с письмом к руководству РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК с просьбой прояснить, действительно ли земля в водоохранной зоне передана в частные руки, оказалось, что нет.

– Нам ответили, что у владельца зоны отдыха нет разрешения на строительство, во всяком случае, на момент подачи нашего запроса его не было, – рассказывает заместитель акима Буржарского сельского округа Батыр Дуйсенбаев. – Сейчас проблема с поливной водой стоит очень остро. Мы снова связались с бассейновой инспекцией, попросив безотлагательно разобраться, насколько правомерны действия предпринимателя, направившего русло реки через построенные бассейны. Они обещали на днях выехать в район, чтобы на месте посмотреть, что происходит, куда уходит наша вода и связано ли это с работой базы отдыха. Конечно, рыбу ловить – это хорошо, но как быть бахчеводам?