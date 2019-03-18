Кто виновен в повышении цен на продовольствие, пояснил Сапарбаев

О том, кто виновен в повышении цен на продовольствие, на Правительственном часе в Сенате Парламента РК сказал министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Вы знаете, что в стране, когда повышается заработная плата или пенсия, то сразу дорожают товары первой необходимости, продовольственные товары. Известно, что сейчас на базарах, допустим, предприниматели, люди, которые ведут торговлю, будут получать такую помощь. Как это будет касаться стабилизации цен, будут ли приняты меры по стабилизации цен?" – спросил депутат Нурлан Бекназаров.
Глава МТСЗН согласился, что такая проблема существует, но отметил, что виновато не повышение социального благополучия населения, а перекупщики.
"Такой процесс есть, в результате дел, которые ведут торгаши и перекупщики. По этому поводу министерству дано конкретное поручение. Овощи из Узбекистана продаются на рынке в Астане в два раза дороже себестоимости. Почему? Создана рабочая группа, которая будет работать с местными исполнительными органами. Если мы не будем пресекать подобные действия перекупщиков, мы никогда не сможем стабилизировать цены", – ответил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.