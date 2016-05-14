Об этом сообщается в благодарственном письме генерального секретаря Международного сою­за электросвязи Хоулинь Чжао, поступившем в адрес Мажилиса. Участники форума особо отметили значительные усилия Мажилиса по созданию благоприятной информационной среды для граждан Казахстана.

Закон «О доступе к информации», который подготовил законодательную базу для создания «Открытого правительства», был принят 16 ноября 2015 года. Основная идея документа, разработанного по инициативе депутатов – членов фракции партии «Нур Отан», – реа­лизация конституционного права граждан на получение информации. Им расширен перечень субъектов, обязанных предоставлять информацию, сис­тематизированы и расширены виды информации, способы ее предоставления, внед­рена практика ежегодных публичных выступлений руководителей государственных органов.

В целях реализации права граждан и юридических лиц на получение информации на соответствующих компонентах веб-портала «Электронное правительство» создан единый модуль, состоящий из трех компонентов: интернет-порталов «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытый бюджет». К концу года планируется открытие четвертого компонента – «Оценка эффективности государственных органов».

В целом Закон «О доступе к информации» обеспечит прозрачность деятельности государственных органов, расширит права и возможности граждан в управлении государством, усилит борьбу с коррупцией, сообщила пресс-служба Мажилиса Парламента.