​Кто возьмет миллион?

Организаторы форума – ФРП «Даму» и национальный офис Enactus Kazakhstan, получившие поддержку акимата Алматы, поставили цель: привлечь молодежь к новым проектам, обозначенным в Послании Президента страны, а также к обсуждению возможностей, которые предоставляет государство для их реализации. И пригласили к разговору экспертов в области экономики и финансов, молодых предпринимателей, представителей инновационных компаний, бизнес-сообщества, а также студентов и преподавателей из 30 вузов Казахстана.

– Именно молодым предстоит развивать малый и средний бизнес, о важности которого неоднократно говорил Глава государства, – сказала, приветствуя собравшихся, председатель правления фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова. – Специально для молодых фонд запустил программы по финансированию начинающих предпринимателей совместно с Банком ЦентрКредит, Народным банком и Сбербанком. Кроме этого, реализуем совместный проект с ассоциацией «Болашак» – это конкурс стартовых проектов, а также программу финансирования по ставке 7% годовых «Жас Старт» вместе с акиматом Астаны.

Всего в Казахстане насчитывается 4,2 млн молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Из них 2,7 млн являются экономически активными, большинство из них работают. Цифры радуют и тем, что за последние пять лет уровень занятости среди молодежи вырос с 93% до 95%. По инициативе Правительства страны, сообщила Ляззат Ибрагимова, для молодых предпринимателей в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» сняты отраслевые ограничения по субсидированию и гарантированию в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах. Благодаря таким программам молодежь может безвозмездно получать финансовую поддержку в виде грантов.

«Даму» уже профинансировал свыше 1 400 молодых предпринимателей. И еще 27 тыс. человек бесплатно проконсультировались в региональных центрах фонда. Кроме того, в 2016 году фонд планирует начать обучать желающих основам предпринимательства, начиная прямо со студенческой скамьи. Говоря о гарантиях «Даму», следует напомнить, что молодые предприниматели могут запустить проект, обеспечив только 15% кредита собственными залогами. При этом гарантии по кредитам фонд выдает без отраслевых ограничений.

Максимальная сумма кредита – 20 млн тенге, рассмотрение заявок проходит в экспресс-режиме, то есть в течение 5 дней. К примеру, экспресс-гарантией «Даму» по кредитам воспользовался 23-летний руководитель компании «СерАДИ» Адилет Киясов. Он занимается программированием с 16 лет, а сегодня его компания реализует приложение, с помощью которого посетители кафе, ресторанов могут отмечать понравившиеся им блюда. Практика показала, что это новшество востребовано и важно для других клиентов, которые, исходя из чужого опыта, предпочитают делать свой выбор меню. Другой предприниматель – производитель одежды Куляш Бакишева – также получила субсидирование ставки вознаграждения. И теперь она платит по кредиту только 6% годовых.

В рамках форума состоялись дискуссии на темы «Что подсказывает опыт?», «На что надеется молодежь?», советы бизнес-наставников, мастер-классы успешных бизнесменов. А также презентация молодежных бизнес-проектов в формате PechaKucha. Завершилась молодежная встреча чествованием победителей республиканского конкурса «Лучший молодой предприниматель года» по восьми номинациям. Например, в номинации «Лучший молодой предприниматель в сфере торговли и услуг» награду получил 28-летний Бауыр­жан Алдангаров из Караганды. Победа, по его словам, стала возможна благодаря росту оборотов его компании, которая занимается обучением, переподготовкой и повышением квалификации в области промышленной безопасности, охраны труда и электробезопасности. Среди клиентов – предприятия горной, металлургической, нефтяной, строительной, пищевой отраслей. А самой молодой победительницей назвали 19-летнюю Дидар Пернебаеву из Астаны в номинации «Лучший стартап».

В состав жюри вошли ведущие предприниматели, бизнес-тренеры, представители госорганов. Они выразили удовлетворение ростом качества представленных на конкурс работ. Председатель совета ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана» Раимбек Баталов сообщил, что в следующем году планируется провести республиканский конкурс на сельскохозяйственную тему. Это производство на селе, транспортировка, сбыт и хранение сельхозпродукции. Победители конкурса молодых фермеров-2016, по его словам, получат миллион тенге.