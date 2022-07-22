Кто за старшего?

В Костанае назначены старшие по микрорайонам, которые будут выявлять и помогать решать проблемы вверенных им территорий.

Впрочем, старшими по микрорайонам их называют в простонародье. По официальным документам у них другая должность – специалисты по связям с общественностью. Всего их в Костанае пока три. Они будут курировать наиболее отдаленные от цент­ра города микрорайоны. В их обязанности входят выявление и оперативное решение проблем вверенных им территорий. Иначе говоря, это помощники городского главы из народа.

Но эта работа не общественная. Старшие по микрорайонам трудоустроены официально, они являются специалистами ситуа­ционного центра iKOMEK и работают по договору с оплатой труда от 75 000 до 90 000 тенге в зависимости от своего стажа. У каждого специалиста есть собственный рабочий кабинет, который находится на закрепленной за ним территории.

– Для этой работы мы подбирали людей с активной гражданской позицией. Старшие по микрорайонам – это люди, которые проживают на этой территории и знают проблемы местности изнутри. Они будут тесно сотрудничать со всеми службами: с участковыми, со школами, поликлиниками... Их главная задача – помочь местным жителям решить возникающие у них трудности. Дело в том, что многие люди считают, что попасть на прием к акиму невозможно, а иные просто не столь коммуникабельны. Старший по микрорайону – свой человек, местные жители его хорошо знают, и им проще с ним взаимодействовать, – пояснила руководитель ситуационного центра акимата города Костаная Азель Айсапаева.

Сейчас старшие по микрорайонам проходят обучение, к своим должностным обязанностям они приступят уже с 1 августа. Вообще же, назначение в микрорайо­нах Костаная специалистов по связям с общественностью – пилотный проект, который был инициирован акимом города. Его эффективность будут изучать до конца текущего года. Если работа старших по микрорайонам окажется делом нужным, то, вероятно, уже в следующем году помощники акима появятся во всех микрорайонах Костаная.