Кто займет кресло?

Избирательная кампания пройдет в 84 населенных пунк­тах области. Выдвижение кандидатов завершилось еще 9 июля, в среднем на каждый выборный пост претендуют по три человека, то есть конкуренция достаточно высокая.

Округов, где зарегистрированы менее двух кандидатов, нет, в ряде сельских округов на кресло акима претендуют по 4 человека. А в отдаленном Шалкарском районе на участие в выборах акима Кишикумского округа подали заявки сразу 5 кандидатов.

Об этом рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций председатель областной избирательной комиссии Гульнара Кунбаева. Большинство кандидатов – 58,3% – выдвинуто политическими партиями. Так, партия «Nur Otan» представила 29 человек, «Ауыл» – 16, Народная партия – 6, «Адал» – 5, Демократическая партия «Ақ жол» – 9 и ОСДП – 2. Самовыдвиженцев – 48 человек.

Общее число кандидатов, подавших заявку на участие в выборной кампании, составило 115. Из них 97 – мужчины. Средний возраст – 40 лет (самому молодому – 27, старшему – 62). Что касается их рода деятельности, то 62 кандидата являются государственными служащими, 31 – работником бюджетной сферы, 9 – представители коммерческих структур и двое – временно не работающие.

По словам председателя обл­избиркома, в ходе выдвижения установлено соответствие на должность акима 99 кандидатов. Семи претендентам отказано, как не отвечающим требованиям законодательства.

Регистрация кандидатов продлится до 18.00 местного времени 14 июля. После стартует предвыборная агитация, которая завершится ровно в полночь 23 июля. 24 июля – день тишины.

Сами выборы начнутся в 7 часов утра 25 июля. Голосовать имеют право все жители сельского округа, достигшие 18 лет. В тот же день пройдет подсчет голосов.

Всего в Актюбинской области выберут 35 акимов. Как отметила Гульнара Кунбаева, самым массовым избирательный процесс ожидается в Айтекебийском районе: из 15 сельских округов он пройдет в 7.