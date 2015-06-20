КТЖ и Сбербанк РФ будут сотрудничать в сфере финансирования транспортно-логистических проектов в Индии
Полина ФЕДОРОВА
В рамках Петербургского международного экономического форума Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и Сбербанк РФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансирования транспортно-логистических проектов в Индии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Этот документ является логическим продолжением тесного сотрудничества между двумя компаниями и определяет новые горизонты совместной работы. "Сбербанк России является стратегическим партнером "Казахстанских железных дорог" в рамках реализации стратегии по развитию транзитных перевозок на евразийском континенте, построению логистической инфраструктуры, как внутри Казахстана, так и за рубежом. В настоящее время, с учетом развития проекта "Север – Юг" и построения логистической цепочки с выходом на рынок Индии, сотрудничество с группой Сбербанка в Индии является важным фактором успеха реализации стратегии переориентации грузопотоков с использованием трансконтинентальных железнодорожных коридоров", – отметил глава КТЖ Аскар Мамин.
"Транспорт и логистика всегда были одними из приоритетных отраслей финансирования Сбербанка, и мы рады расширению сотрудничества с одним из крупнейших транспортных холдингов евразийского пространства, несмотря на турбулентные времена, с которыми столкнулась экономика России. Мы намерены и дальше развивать сотрудничество с крупнейшими казахстанскими компаниями", – отметил в свою очередь президент Сбербанка Герман Греф.