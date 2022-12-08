КТЖ на неделю отменила рейсы поезда №105 Алматы-2 – Петропавловск

Транспорт

О причинах не сообщается, пассажирам обещают вернуть полную стоимость билета.

Фото: Kazpravda.kz

Курсирование пассажирского поезда Тальго №105 сообщением Алматы-2 – Петропавловск временно прекращено. Об этом сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает Kazpravda.kz.

В частности, отменены следующие рейсы:

отправлением 8, 10, 12, 14 декабря т.г. из Алматы,

прибытием/отправлением 9, 11, 13, 15 декабря из Петропавловска.

Что стало причиной отмены рейсов, в компании не уточнили.

«Пассажирам будет произведён полный возврат стоимости билета. АО «Пассажирские перевозки» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию по изменению графика движения поездов пассажиры могут получить через Единую телефонную справочную службу «1433», - сообщили железнодорожники. 

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