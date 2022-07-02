КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» потребовало от арендатора казахстанского судна «Жибек Жолы» прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«Вчера в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран», – отметили в КТЖ.

Как ранее сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

«В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и так далее).

КТЖ заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права», – заявили в нацкомпании.

Ранее в КТЖ прокомментировали информацию о вывозе зерна из Украины на казахстанском судне «Жибек Жолы». Его владелец 26 октября 2021 года заключил договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн». «Грин-Лайн» заключило в свою очередь долгосрочный контракт по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU», являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.

28 июня 2022 года судно «Жибек Жолы» было загружено в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонны) и направилось в турецкий порт Карасу. По заверению руководителя «Mangelbert OU», зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны, сообщали в КТЖ.