Общество
КТЖ предоставляет бессрочные скидки ветеранам
Ксения Воронина
Ветеранам ВОВ, войнам-интернационалистам и ликвидаторам Чернобыльской АЭС предоставляются бессрочные скидки на поездах "Тұлпар-Тальго", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

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В целях социальной поддержки отдельных слоев населения и в честь Дня Победы АО "НК "Қазақстан темір жолы" вводит новые виды дисконтных карт на проезд в поездах "Тұлпар-Тальго". Это бессрочная карта "Ардагер" для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны I, II, III групп. Размер скидки – 99%. И бессрочная карта "Ардагер+" – для лиц, приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны всех групп, в том числе участников локальных войн, ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других. Размер скидки – 50%", – проинформировали в компании.

Напомним, что 26 апреля 2016 года исполнится 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

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Отметим, что в настоящее время на поезда "Тұлпар-Тальго" действуют дополнительные скидки до 40% в зависимости от даты продажи билетов (от количества дней до отправления поезда). Таким образом, пассажир при наличии дисконтной карты "Ардагер+" с учетом системы новых скидок может получить общую скидку до 70%.

Указанные скидки действуют на пассажирские поезда "Тұлпар-Тальго" на маршрутах: №1/2 Алматы – Астана, №19/20 Астана – Атырау, №49/50 Алматы – Актобе, №67/68 Астана – Защита (Усть-Каменогорск), №69/70 Алматы – Защита (Усть-Каменогорск), №79/80 Астана – Шымкент, №87/88 Астана – Актобе, №89/90 Астана – Кызылорда, №701/702 Алматы – Петропавловск.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Казахстан, на 1 января 2016 года в стране насчитывается 3 917 участков и инвалидов ВОВ, 41 729 лиц, приравненных к инвалидам и участникам ВОВ.

Карты выдаются в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", расположенных на вокзалах городов Астана, Алматы, Караганда, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Семей, Усть-Каменогорск, Атырау и Уральск. При себе необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий указанный статус.

Более подробную информацию можно получить по тел: 8-(71-72) 600-249.

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