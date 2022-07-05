Фото АО "НК "КТЖ"
Общество
КТЖ продолжает работу по материальному стимулированию и соцзащите работников

АО «НК «КТЖ» с 1 июля 2022 года начал поэтапный переход с исторически сложившихся «участковых» региональных коэффициентов в оплате труда на областные (единый региональный коэффициент внутри одной области), сообщает Kazpravda.kz.

Значимое для всего производственного персонала решение было принято, несмотря на ожидаемое получение убытков в текущем году и значительную финансовую нагрузку. Переход будет осуществляться в 4 этапа с интервалом в 6 месяцев и завершением не позднее 1 января 2024 года.

Например, из действующих четырех «участковых» коэффициентов в одной области будет применяться наибольший из них - как единый «областной» коэффициент.

Проведенные ранее мероприятия уже позволили увеличить уровень заработных плат работников производственного персонала компании на 41% по сравнению с прошлогодним показателем. Такого существенного повышения заработной платы работников основного производственного персонала не производилось с 2013 года.

АО «НК «ҚТЖ», являясь крупнейшим работодателем в стране, на постоянной основе уделяет особое внимание вопросам повышения благосостояния работников и улучшения условий труда, отметили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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