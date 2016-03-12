​КТЖ – РЖД: развивая совместные проекты

А. Мамин подчеркнул, что конструктивный диалог, активное взаимодействие, скоординированные совместные усилия по укреплению взаимовыгодных партнерских отношений позволяют достичь позитивных результатов, способствуют повышению эффективности деятельности железнодорожных компаний Казахстана и России в текущих экономических условиях.

Во время переговоров стороны акцентировали внимание на дальнейших мерах по увеличению объемов перевозок, созданию благоприятных условий для наращивания транзитного грузопотока по территориям двух стран. Особой темой обсуждения стало дальнейшее развитие Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), созданной в ноябре 2014 года железнодорожными администрациями России, Казахстана и Беларуси. А. Мамин и О. Белозеров положительно оценили первые практические результаты работы ОТЛК как интегратора контейнерных сервисных услуг и отметили важность выработки общих подходов для дальнейшего функционирования данной компании, принятия нового соглашения о базовых принципах развития ОТЛК.

На встрече рассмотрены и вопросы транспортировки казахстанских экспортных грузов через российские порты в третьи страны. Достигнута договоренность о полном согласовании всех заявок на перевозки нефтегазовых продуктов через порт Тамань, химических грузов, минеральных удобрений, а также 30 тыс. тонн черных металлов – через порт Новороссийск.