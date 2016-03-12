​КТЖ – РЖД: развивая совместные проекты

Свежий выпуск
415
Глеб МАЛЫХ, Астана

А. Мамин подчеркнул, что конструктивный диалог, активное взаимодействие, скоординированные совместные усилия по укреплению взаимовыгодных партнерских отношений позволяют достичь позитивных результатов, способствуют повышению эффективности деятельности железнодорожных компаний Казахстана и России в текущих экономических условиях.

Во время переговоров стороны акцентировали внимание на дальнейших мерах по увеличению объемов перевозок, созданию благоприятных условий для наращивания транзитного грузопотока по территориям двух стран. Особой темой обсуждения стало дальнейшее развитие Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), созданной в ноябре 2014 года железнодорожными администрациями России, Казахстана и Беларуси. А. Мамин и О. Белозеров положительно оценили первые практические результаты работы ОТЛК как интегратора контейнерных сервисных услуг и отметили важность выработки общих подходов для дальнейшего функционирования данной компании, принятия нового соглашения о базовых принципах развития ОТЛК.

На встрече рассмотрены и вопросы транспортировки казахстанских экспортных грузов через российские порты в третьи страны. Достигнута договоренность о полном согласовании всех заявок на перевозки нефтегазовых продуктов через порт Тамань, химических грузов, минеральных удобрений, а также 30 тыс. тонн черных металлов – через порт Новороссийск.

Популярное

Все
Силен бобер
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Футбол объединяет
Новые имена в литературе
Робототехника шагает по стране
Звание батыра обязывает
Не надо умных слов!
Штирлиц привел к домбре
«Я наполнен тревожными токами века…»
Духовный наставник Кошкар-ата
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
С именем Райымбека на устах
Казахстан, я люблю тебя!
Наше будущее изменит цифровое право
Эмоции в красках и глине
Художник из города на Иртыше
Защита титулов прошла успешно
Не только гордиться, а соответствовать
По улице Байпакова
Корь отступает
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Декларация коснется каждого
Корь отступает
По улице Байпакова
Стратегии, направленные на результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]