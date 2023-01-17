Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента

По согласованию с Администрацией президента Казахстана Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Фото: akorda.kz

Асылов Куаныш Жумабекович родился 14 марта 1973 года в городе Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (магистр юридических наук) и Сэнфордскую школу государственной политики, Университет Вашингтона Дюка, США (магистр политических наук).

В 1995-2002 годы занимал руководящие должности в бизнес-структурах.

В 2002-2006 годы работал в государственных органах.

В 2006-2010 годы – заведующий сектором официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК.

В 2011-2013 годы – директор центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2013-2014 годы – председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК.

В 2014-2017 годы – председатель Комитета общественно-политической работы и языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

В 2017-2018 годы – заведующий общественно-политическим сектором Администрации президента РК.

В 2018-2019 годы – первый заместитель заведующего аналитическим центром Администрации президента.

В 2019-2023 годы – государственный инспектор Администрации президента Казахстана.