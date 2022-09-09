Куат Хамитов официально получил в соперники известного нокаутера

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу "Найман" узнал соперника по следующему поединку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Официально! Долгожданное возвращение Куата Хамитова состоится уже 10 сентября на MFC3! В главном событии турнира "Найман" встретится со знатным нокаутером из России — Василием Бабинцевым!" — сообщили в пресс-службе промоушна MERGEN FIGHTING CHAMPIONSHIP.

Буквально пару дней назад стало известно о срыве следующего боя Хамитова с Заки Фатуллазаде из Украины.

Поединок должен был пройти 10 сентября на турнире промоушена Mergen Fighting Championship в Атырау.

Отметим, что в начале текущего года 34-летний Хамитов объявил о завершении профессиональной карьеры, но в июне заявил, что готов вернуться в смешанные единоборства.